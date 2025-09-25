De salir de Vox a coquetear con el ‘faker a sueldo’ Alvise: los bandazos de Espinosa de los Monteros

La trayectoria política de Iván Espinosa de los Monteros ha dejado un rastro de bandazos inverosímiles. El que fuera rostro institucional de Vox en el Congreso, paladín del ala liberal y una de las voces más reconocibles del partido de Santiago Abascal, protagonizó uno de los episodios más sorprendentes de la política española al acercarse al líder antisistema de Se Acabó La Fiesta (SALF), el controvertido faker Alvise Pérez.

Su caída comenzó tras el descalabro electoral del 23-J, cuando Vox perdió 19 escaños. Espinosa abandonó el barco alegando «motivos personales y familiares» en una calculada puesta en escena en el Congreso. «Mis padres no son tan jóvenes, mis hijos no son tan mayores», dramatizó ante los micrófonos, aunque nadie en los pasillos de la Carrera de San Jerónimo se creyó la excusa. La realidad era más cruda: había perdido la confianza de Abascal y había perdido la batalla interna.

Su promesa de continuar como «afiliado de base» duró lo que un suspiro. El 5 de abril de 2024, Espinosa de los Monteros compartía café con Alvise en una discreta cafetería cerca de Chamartín. El faker buscaba dar un golpe de efecto fichando al ex Vox para las europeas. Hoy, mientras la Fiscalía solicita al Supremo que pida al Parlamento Europeo la suspensión de la inmunidad de Alvise por presunta financiación irregular, quedan al descubierto las compañías que frecuenta el otrora respetable portavoz parlamentario.