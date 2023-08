RTVE emite una serie que defiende que ser hombre por tener pene es «un constructo social»

Radio Televisión Española (RTVE) ha emitido un capítulo de la serie 4 estrellas en la que uno de los personajes defiende que «ser» hombre por nacer con «pene» es un «constructo social» y no un hecho biológico. Se trata de una escena en la que un joven explica a su tío que no se considera ni hombre ni mujer, sino solamente «una persona». «Existen dos géneros construidos socialmente, naces con pene y te dicen eres un hombre y naces con vagina y te dicen que eres una mujer. Entonces, yo por tener pene no creo que tenga que ser un hombre porque me lo han dicho, creo que es un constructo social y como no estoy de acuerdo con eso, simplemente me considero una persona», expone el personaje.

Esta persona se percibe como de «género fluido» y tal y como explica en la ficción, no se siente hombre ni tampoco mujer «todo el tiempo» sino que «depende». Dani -el nombre del personaje- explica a su tío que aunque se sienta atraído por los hombres no es «gay» porque no se considera un «hombre».

Durante el capítulo de la serie, titulado Bienvenides a Vera, se celebran unas jornadas por la diversidad LGTBIQ+ en la localidad de Vera del Rey. Dani sube a dar el pregón y afirma: «Hola, soy Dani, tengo 17 años y soy una persona no binaria. Es muy raro que estéis todos aquí mirándome porque yo siempre me he sentido invisible, nunca había conocido a nadie como yo ni en la calle ni en la tele. Pero ya sé quién soy, no soy un maricón, ni un degenerado, ni un hombre, ni una mujer, soy Dani y sólo quiero ser feliz».

La emisión de este capítulo se ha producido poco después de que OKDIARIO desvelara que un preso trans -que había sido trasladado al módulo de mujeres al autopercibirse mujer- dejó embarazada a una de sus compañeras internas.

Según el relato confirmado por distintas fuentes penitenciarias, el interno llevaba varios años cumpliendo condena en el módulo de hombres de la prisión alicantina. Durante su estancia en la cárcel, inició un proceso de transición de género. No lo hizo constar en el registro, pues en su ficha técnica continuó figurando como varón. Tampoco llevó a cabo tratamientos de hormonación ni se sometió a cirugías para adecuar sus genitales a su sexo sentido.

Lo que sí reiteró fue su autopercepción como mujer y se hizo llamar como tal. Eligió un nuevo nombre acorde a su identidad percibida y desde entonces así se le conoció en la prisión. Llegado el momento, la presa trans decidió solicitar el cambio de pabellón para poder convivir con el resto de internas, y se le autorizó el traslado.