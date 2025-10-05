Rosa Díez: «Zapatero cavó la zanja del odio a la derecha y Sánchez levantó el muro entre españoles»

«Zapatero cavó la zanja del odio a la derecha y Sánchez levantó después el muro entre españoles». Es la idea que transmite Rosa Díez en una entrevista a OKDIARIO, recién presentado su último libro: La sombra. Memoria histórica de Zapatero. Rosa Díez dice que «todo empezó con Zapatero» y que el libro da «la respuesta a esa frase que estos meses se repite en todos los niveles». Rosa Díez dice haber «puesto negro sobre blanco las cosas que ocurrieron con Zapatero, quiénes fueron los protagonistas, quiénes fueron los cómplices y quiénes los encubridores».

Explica Rosa Díez que «Zapatero diseñó en el año 2000 una estrategia para permanecer en el poder cuestionando el espíritu de consenso y reencuentro de la Transición». La idea de Zapatero, según Rosa Díez, era clara: «Zapatero hizo del odio a la derecha la amalgama con la que unir a la izquierda». Para ello, señala, «Zapatero, y después Sánchez, pactan con los enemigos tradicionales de la democracia: ETA y los independentistas catalanes, que estaban muertos y los reactivan».

La ex dirigente del PSOE y ex fundadora de UPyD tiene claro y repite: «Sánchez ha levantado un muro entre españoles pero Zapatero antes cavó la zanja». Para Rosa Díez, «dividir a los españoles es el instrumento que les sirve a ambos para pactar con cualquiera y seguir en el poder». Por eso, reafirma: «Zapatero y Sánchez han blanqueado a ETA y a los independentistas catalanes para poder pactar con ellos. Esa amalgama de odio a la derecha más que a ETA que Zapatero consigue inocular en la sociedad es lo que permite al PSOE instalarse en el poder».

Para Rosa Díez, «Zapatero instaura ese odio desde el año 2000 al llegar a la secretaría general del PSOE y por eso consigue movilizar a la sociedad el 11M de 2004 contra el PP». Después, dice Rosa Diez, «Zapatero siguió alimentando el odio a la derecha desde el gobierno con la Memoria Histórica».

Le llamaban ‘Bambi’

La imagen del Zapatero que urde este plan no casa con la de aquel Zapatero de 2000 al que desde el PP y la prensa llamaban Bambi. Para Rosa Díez, nada fue casual: «Zapatero construyó su imagen de tipo majo, dialogante y de talante». Y recuerda que muchos (también en la derecha) se la compraron. Dice que «Zapatero es un narcisista, pero no un psicópata [comparando a Sánchez] y conserva la empatía».

A Zapatero se lo comió la crisis económica. Sánchez ha sido el continuador de su tarea: «A Zapatero le devoró su sombra al final. Zapatero es la sombra de Sánchez. Zapatero es quien susurra al oído de Sánchez».

ETA

Para Rosa Díez el pecado original de la corrupción de Zapatero está en su negociación con ETA. Aznar se la dejó a punto de la derrota total. Zapatero traicionó a Aznar: «Mientras le proponía el Pacto Antiterrorista ya estaba enviado a Eguiguren a negociar con Otegi y Jose Ternera». Rosa Díez lo tiene claro: «Zapatero rescató a ETA cuando ya estaba derrotada para blanquear a su futuro socio».

Algunos nombres de entonces siguen hoy. Como el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde. «Pumpido nunca se ha ido», señala Rosa Díez. En el libro recuerda la purga de fiscales que hizo siendo el fiscal general de Zapatero a petición de ETA y su famosa frase de que «las togas debían mancharse con el polvo del camino».

Venezuela

850 asesinados, más de 3.000 heridos. Rosa Díez no tienen duda: «Zapatero comerció con el dolor de las víctimas de ETA y ahora comercia con el dolor de las víctimas de dictadores, cobrando por ello». Y se pregunta: «¿Hay corrupción mayor que convertir a ETA en interlocutor político?».

Para Rosa Díez, Sánchez es el alumno aventajado de Zapater. También en la aplicación, señala, “de los principios de la propaganda de Goebbels”. Dice que «Zapatero institucionalizó la superioridad moral de la izquierda». Y destaca algo terrible: «El aglutinador de la izquierda es el odio para que la derecha desista». Rosa Díez cree que «la ultraderecha es la que gobierna ahora en España» y apunta a los partidos nacionalistas que apoyan a Sánchez.

Liquidar la democracia

Rosa Díez nunca ha tenido pelos en la lengua: «Esta gentuza de Zapatero y Sánchez tratan de liquidar nuestra democracia». Cree que la sociedad española está enferma viéndola sin reaccionar y lamenta que «en España no se ha hecho pedagogía democrática» para movilizarse y defender nuestras instituciones democráticas”. Como ocurrió y ocurre en su tierra vasca: «La sociedad vasca ha estado y sigue enferma y ha socializado que ‘ETA es cosa del pasado’».

De Zapatero a Sánchez, el libro de Rosa Díez cuenta que aquello fue el inicio calculado de lo que vivimos ahora: «Zapatero fue el tumor y Sánchez la metástasis». Y tiene claro esto: «Legalizar a ETA fue el pecado original».