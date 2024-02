Rosa Díez: «Si Ábalos tiene que dimitir por nombrar a Koldo, Sánchez debería hacerlo por elegirle a él»

La ex socialista Rosa Díez cree que «si Ábalos tiene que dimitir por nombrar a Koldo, Sánchez debería hacerlo por elegirle a él». Así ha resumido en su perfil de la red social X la comparecencia del que fuera ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, en la que este martes ha anunciado su salida del grupo parlamentario socialista para integrarse al grupo mixto.

La que fuera presidenta de la delegación del PSOE en el Parlamento Europeo y consejera de Comercio, Consumo y Turismo del País Vasco, ha puesto en valor que Ábalos «anuncia su paso al Grupo Mixto recordando a Sánchez su íntima relación y que se lo debe todo a él, desde las primarias del 2017 que le catapultaron a la secretaría general del PSOE hasta la Moción de Censura con la que llegó a la Presidencia del Gobierno».

Ábalos ha abandonado este martes el grupo parlamentario del PSOE en el Congreso acusando a la dirección del partido que encabeza Pedro Sánchez de «rendir tributo a la derecha» al haber intentado «echarle por la puerta de atrás» convenciéndole de que dejara su escaño por el caso Koldo cuando no está señalado en ninguna investigación judicial.

El ex ministro ha apuntado que la tomada hoy, se trata de la «decisión más difícil» de su vida política. Así, ha avisado a la dirección federal del partido de que «ser exigentes en la respuesta frente a la corrupción no es actuar a espasmos al dictado de quienes más han hecho por ocultarla» y ha dejado claro que «la cacería» de la derecha política y mediática no hubiera parado aunque él hubiera dimitido.

El ya miembro del grupo mixto del Congreso ha iniciado su comparecencia, en la que algunos momentos se le ha quebrado la voz, reconociendo que estaba «condicionado por la emoción y la tensión del momento» y que le hubiera gustado estar explicándose «respaldado» por la dirección del partido. «Creo que hubiera sido lo correcto, como en tantas otras ocasiones. Y lo que hubiera satisfecho más a la militancia», ha deslizado.

«Es más, creo firmemente que, tras haber contribuido a la conformación de un Gobierno progresista tras la moción de censura de 2018, tras haber servido a la transformación y haber servido a nuestro país como ministro de España y habiendo ayudado como secretario de organización del PSOE a cohesionar a la militancia en un tiempo político muy complejo tras las primarias de 2017, me hubiera gustado tener el beneficio del compañerismo», ha reivindicado, afeando que le hayan dejado sólo.

Ábalos reivindicaba así su papel en el regreso de Sánchez a la Secretaría General del PSOE y lamentaba no haber podido compartir con la cúpula socialista «una reflexión en beneficio» de sus siglas y «de la restitución del debate público por la senda del sosiego y de la ponderación».