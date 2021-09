«UGT y Comisiones Obreras son los lacayos del Gobierno, una mafia sindical subvencionada y sumisa». Lo dice a OKDIARIO Rodrigo Alonso, secretario general de Solidaridad, sindicato que ha convocado este domingo en Madrid (Cuatro Caminos, 12 horas) una manifestación contra la subida de la luz a la que acudirá Santiago Abascal, presidente de Vox. «Yo invito a la gente -dice-, a todos los trabajadores, a salir a la calle sin miedo y a decirle al Gobierno que es el culpable de la mayor subida de la luz de la historia, de nuestra situación de pobreza energética y de la situación de ruina general que vivimos».

«La izquierda estaría pegándole fuego a las calles por esta brutal y salvaje subida de la luz si gobernara Abascal», dice. Pero a Rodrigo Alonso no le extraña que UGT y Comisiones Obreras no lo hagan: «Son correas de transmisión del Gobierno de PSOE y Podemos, que es su amo». Porque la manifestación del domingo -deja bien claro Alonso- «es una manifestación contra el Gobierno, que es el responsable de esta subida». El líder sindical recuerda que el 60% de la factura de la luz está regulado y que el ejecutivo puede modificarlo: «Que lo elimine. Los trabajadores, los pensionistas, los jóvenes o los parados no tienen la culpa del 21% de IVA o el 5% del Impuesto Especial de la Electricidad [ahora rebajados provisionalmente]. No tienen la culpa de esa nebulosa -dice- llamada ‘déficit tarifario’ con el que se paga las primas a las empresas eléctricas por cerrar las nucleares en el País Vasco, las primas por cerrar las minas de carbón, las primas por las Renovables que esas vienen de Zapatero…». Rodrigo Alonso afirma que «con un decreto mañana se resuelve el problema. El IVA de la luz, como es un bien esencial, al 4%; el Impuesto de la Electricidad, eliminado, y del déficit tarifario que responda quien lo generó. Que lo paguen ellos».

Rodrigo Alonso cree que, salvo Vox, todos los partidos del arco parlamentario, incluido el PP («Rajoy no hizo nada por revertir esto e incumplió sus promesas, como tantas»), son «cómplices» de esta subida sin freno de la luz por «abrazarse a la religión climática, al ecologismo progre de despacho y de salón» que, en su opinión, «ha dejado a España sin soberanía energética y dependiendo de otros países». «Tenemos que recuperar -dice Rodrigo Alonso- nuestra soberanía energética. ¿Cómo?. Reindustrializando España, reindustrializando nuestra patria [término que repite mucho y sin complejos], para no depender de otros. Porque la industria energética crea mucho empleo y de alta cualificación. Hay que apostar firmemente por la producción nacional de energía».

Un año de Solidaridad

El sindicato que lidera Rodrigo Alonso ha cumplido un año desde la presentación oficial que hizo en Móstoles, el presidente de Vox, Santiago Abascal. Ya ronda los 12.000 afiliados y ha constituido 200 secciones sindicales en todas las provincias y en todos los sectores económicos. «Notamos mucha receptividad en los trabajadores, en las empresas. Ven en nosotros una esperanza de que el sindicato verdaderamente les represente y les defienda. Hay hartazgo con UGT y Comisiones e indignación con la pillería de sus liberados sindicales que usan su tiempo para cogerse puentes o vacaciones. A algunos ni se les conoce. Los trabajadores tienen muy claro que Solidaridad no se doblega ante nadie». «¿Convocarían huelgas o manifestaciones contra un gobierno de PP y Vox si incumplieran sus promesas ahora que las encuestas lo dan como posible?», le preguntamos. «Por supuesto», contesta Rodrigo Alonso. Y lo repite: «Solidaridad es un sindicato para los trabajadores y nos da igual quién esté enfrente. Porque si no lo hacemos así, al final, seremos más de lo mismo: un eslabón más del sistema. Nosotros hemos venido a romper con todo eso. Hemos venido a proteger a los trabajadores y a luchar por unas condiciones dignas para ellos sin importarnos quien gobierne, la CEOE o el resto de sindicatos».