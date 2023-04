La relación entre Vox y el PP de Madrid pasa por su peor momento. Tal es así que en conversación con OKDIARIO, la líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, admite que la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso lleva meses sin hablarle. «La verdad es que hace mucho tiempo que la señora Ayuso a mí ya no me habla. Yo siempre saludo, intento ser amable. Hay voluntad de entendimiento. Yo con la gente de su equipo me he llevado muy bien, ¿eh? Pero no entiendo por qué la señora Ayuso desde hace meses no me da ni las buenas tardes», afirma.

Monasterio enfatiza que no ha sido Vox quien ha dinamitado los puentes sino el PP: «Nosotros no hemos roto con el PP. La señora Ayuso ha roto con nosotros en el último pleno. Ella dijo que se separaban los caminos y ha roto con Vox. Nosotros no hemos dicho que hemos roto. Nosotros hemos sido un socio leal. Hemos apoyado 29 leyes a cambio de nada. Hemos hecho presidenta a la señora Ayuso».

«Ellos se han unido a la izquierda en 38 ocasiones para tumbar las iniciativas de Vox. Lo vimos con los Presupuestos donde se unieron con Mónica García para tumbar nuestras enmiendas en la mesa, existiendo precedentes en que habían entrado enmiendas con 20 minutos de retraso de CS o de la izquierda y que se habían aceptado. Y en nuestro caso, con seis minutos de retraso, nos las tumbaron, unieron los votos de la señora Ayuso a Mónica García para tumbar las enmiendas de Vox, para que no salieran los Presupuestos», recuerda Monasterio.

La falta de entendimiento entre las dos formaciones ha llegado al punto de no saludarse. «La señora Ayuso utiliza las mismas palabras que el señor Casado utilizó contra Santiago Abascal en la moción de censura. Y esto no lo entendemos. Pero nosotros vamos a seguir intentando con cordialidad, tendiendo la mano como lo hemos hecho siempre, porque aquí de lo que se trata es de sacar a Sánchez y sacar también todas las ideas de la izquierda de los gobiernos».