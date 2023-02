El titular parece humorístico, de los que se fabrican «para las risas» en las redes sociales. Pero, tristemente, es verdad. Renfe firmó en verano de 202o un contrato por 258 millones de euros para comprar 31 trenes Feve (de vía estrecha), para circular entre Cantabria y Asturias, trenes que aún no se han entregado. El motivo, que los trenes son demasiado grandes y no caben por el túnel; un túnel de ancho métrico y en el que abundan los tubos angostos perforados en el siglo XIX.

No sólo no se han entregado, sino que no se han empezado a construir, porque se detectó un error en el gálibo, y eso significa que no estamos hablando de cualquier cosa. El gálibo, si al ferrocarril nos referimos, es el contorno mínimo de la plataforma y el máximo del material ferroviario; tiene por objeto definir los contornos que permitan la circulación del tren para que no encuentre obstáculos en las instalaciones ferroviarias por las que circule.

Fue el CAF, el fabricante, el primero en advertir que esos datos podían ser erróneos, algo que las partes implicadas confirmaron después. Tras conocerse el tremendo error de que los trenes no caben por el túnel, del que informó El Comercio, Renfe ha asegurado que trabaja ya para acelerar lo antes posible la entrega de los trenes con el error ya corregido. Al menos 10 unidades irían para Asturias y el resto para Cantabria, que tiene que renovar toda su flota.

El secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Xavier Flores, ha reconocido este viernes que ha habido «un problema» en la dimensión de los trenes de Cercanías comprometidos para Cantabria y Asturias, y ha asegurado que Renfe ya trabaja con el fabricante para disponer «lo antes posible» de los nuevos trenes, que serán «modernos», «mejorarán la vida de los ciudadanos» y contarán «con las máximas prestaciones».

En un audio que ha remitido Mitma este viernes a los medios, Flores ha trasladado el «firme» compromiso del Gobierno central con la renovación del material móvil para las líneas de Feve, tanto en Cantabria como Asturias, cuyo contrato de licitación asciende a los 161 millones de euros para renovar la flota en Cantabria y diseñar nuevos trenes en Asturias.

El secretario general de Transportes ha reconocido que este contrato ha tenido «un problema relativo a cómo tenemos que dimensionar estos trenes». En este sentido, ha explicado que la línea de Feve es «muy especial», tiene túneles «más pequeños de lo habitual», lo que condicionaba a que esos trenes nuevos que se modernizaban «provocase tener unos trenes más pequeños o con no las mismas condiciones que tenemos actualmente».

Según ha señalado, Renfe, que es la empresa operadora, y CAF, que es la que los fabrica, «han estado analizando todo este tiempo cuál es la mejor solución posible para poder tener lo antes posible los mejores trenes» y no correr el «riesgo» de que no sean «de la calidad que se merecen los ciudadanos» una vez construidos, lo que sería «irreparable».