Rectificación Air Europa líneas aéreas

En relación a Las noticias publicadas bajo los titulares «JAVIER HIDALGO DIJO DELANTE DE MÍ QUE HABÍA QUE COMPENSAR CON UN MILLÓN A BEGOÑA POR EL RESCATE DE AIR EUROPA» y «BEGOÑA GÓMEZ GESTIONÓ PARA JAVIER HIDALGO EL RESCATE DE AIR EUROPA», Air Europa ejercita el derecho de rectificación de acuerdo con lo dispuestos en la LO 2/1984 de 26 de marzo, solicitando que sea publicado el siguiente texto:

«Ni AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.L.U. ni miembro alguno de la familia propietaria valoró, comentó, consideró, ni realizó pago alguno a la señora Begoña Gómez por ninguna actividad relativa a la concesión de la Ayuda con cargo al Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas (el vulgarmente llamado «rescate») ni por ninguna otra actividad. En ningún momento se solicitó a la señora Begoña Gómez intermediación o gestión alguna con relación al mencionado procedimiento administrativo, en el que no tuvo intervención alguna.

Toda la tramitación del expediente administrativo correspondiente a la Concesión de la Ayuda con cargo al Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas se realizó con plena sujeción a los principios y normas que regulaban dicho procedimiento administrativo y mediando el correspondiente informe favorable de cuantos órganos administrativos, empresas consultoras y despachos de abogados intervinieron en el procedimiento».