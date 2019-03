Los que se han salvado de la purga en el PSOE se plagian unos a otros el agradecimiento a Sánchez

Los candidatos del PSOE a las elecciones generales del 28A se plagian en sus mensajes de agradecimiento a Pedro Sánchez. Es el caso de Adriana Lastra y Ander Gil, dos de los principales apoyos de Sánchez dentro del partido desde que dejase la dirección del PSOE en octubre de 2016.

En el PSOE algunos de los candidatos que no han sido purgados por Pedro Sánchez para la listas de las elecciones generales del 28A se han copiado los mensajes de agradecimiento en Twitter al todavía presidente del Gobierno y secretario general de su formación. Es el caso de Adriana Lastra y Ander Gil, los que han sido portavoces de los socialistas en el Congreso y en el Senado, respectivamente, en la últimas legislatura.

“No se me ocurre mayor honor que representar a mi tierra en el Congreso de los Diputados de la mano del PSOE, el partido que más ha hecho por España y por Asturias“, afirma Adriana Lastra en un mensaje publicado en su perfil de Twitter. Lastra encabeza la lista electoral de su formación por Asturias.

Apenas tres minutos después, Ander Gil plagiaba el mismo tuit que había escrito Adriana Lastra per con la salvedad de que él figura en la lista de los socialistas al Senado por Castilla y León: “No se me ocurre mayor honor que representar a mi tierra en el Senado de la mano del PSOE, el partido que más ha hecho por España y por mi tierra”.

Este plagio no ha pasado desapercibido a los usuario de Twitter. Fran Carrilo, senador de Ciudadanos y diputado en el Parlamento de Andalucía, ha relacionado este hecho con la tesis ‘fake’ del presidente del Gobierno: “No sé lo tengáis en cuenta. Hacen lo que ven en casa”.

No sé lo tengáis en cuenta. Hacen lo que ven en casa. pic.twitter.com/4IDl3bz3pk — Fran Carrillo Guerrero (@francarrillog) 17 de marzo de 2019

Este comentario ha provocado multitud de burlas y mofas en Twitter: “No solo les escriben las tesis, también los tuits” o “¿No lo dirás por la tesis? ¡Fascista!”.

No solo les escriben las tesis, también los tuits — Alejandro J Santos (@Ale_J_Santos) 18 de marzo de 2019

No lo dirás por la tesis??? Fascista!!! 🤣🤣 — Luis Serrano B. 🇪🇸 (@luiserbar) 18 de marzo de 2019

Lo tienen ensayado jajajajajaja — carmen (@MCarmenAF) 18 de marzo de 2019

Próximos a Sánchez

Adriana Lastra es vicesecretaria general del PSOE y la mano derecha de Pedro Sánchez en la dirección federal del partido. Ha sido uno de los principales apoyos que ha tenido Sánchez desde que abandonara la dirección del PSOE y volviera a la primera línea en junio de 2017. También lo ha sido Ander Gil, que tras la vuelta del actual presidente del Gobierno fue nombrado portavoz de los socialistas en el Senado en detrimento Vicente Álvarez Areces.

Lastra y Gil compartieron posteriormente un mensaje en Twitter, tras revelarse el ‘plagio’, en el que revelaban la gran amistad que mantienen.

Otro candidato socialista al Congreso también ha utilizado el mismo mensaje en las redes sociales para agradecérselo a Pedro Sánchez. Se trata de Javier Alfonso Cendón, secretario general del PSOE en León y cabeza de lista en esta circunscripción.

No se me ocurre mayor honor que representar a mi tierra en el Congreso de los Diputados de la mano del @PSOE, el partido que más ha hecho por España y por León. 🌹✊🏻 pic.twitter.com/ZRlTPJVc3g — Javier Alfonso Cendón / ❤️ (@alfonsocendon) 17 de marzo de 2019

Sánchez fulmina al ‘susanismo’

De cara a las elecciones generales del 28A, Pedro Sánchez ha optado por neutralizar a la corriente que lidera Susana Díaz dentro de su partido, una corriente contraria a la línea de actuación al todavía presidente del Gobierno. Prueba de ello es que en la listas andaluzas ha elegido a María Jesús Montero, ministra de Hacienda, y a Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, actual delegado del Gobierno en Andalucía. Ambos dirigentes son personas contrarias a la opción política de Susana Díaz.

Tras anunciarse esta decisión, la secretaria general socialista en Andalucía lamentaba públicamente que no se llegase a un acuerdo de cara a los próximo comicios, a pesar de que tuvo “la mano tendida en todo el proceso para hacer compatible la decisión del federal con la decisión soberana de los militantes”. “Bueno, tomo nota y a partir de mañana todos a trabajar y a buscar que tengamos el mejor resultado electoral posible el mes de abril, que será la antesala del mes de mayo”, apostilló Díaz a los medios de comunicación.