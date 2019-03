El ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha asistido este lunes a la inauguración de una exposición sobre la lengua catalana en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, en donde ha criticado que se prohibiera hace unas semanas una conferencia en la que iba a intervenir y ha acusado a las instituciones de la UE de una actitud "cobarde" por no presionar a España como lo hacen con otros miembros como Polonia y Hungría.

“Este es el típico doble estándar que hace daño a la democracia europea. Son muy valientes cuando se trata de exigir -y así tienen que hacerlo a Estados como Hungría y Polonia, pero son muy cobardes cuando se tiene que exigir lo mismo a un Estado como el español”, ha declarado Puigdemont a la prensa.

“Son muy valientes prohibiendo que un representante de los catalanes, el presidente Quim Torra, pueda hacer uso de una sala a pesar de tener el derecho legítimo de hacerlo, o yo mismo, y en cambio son muy cobardes a la hora de bloquear las puertas al fascismo, a la ultraderecha”, ha continuado.

Puigdemont ha criticado así que la Eurocámara haya finalmente autorizado la conferencia del próximo miércoles en la que intervendrán varios miembros del partido de ultraderecha español Vox.

Los servicios de seguridad de la institución han dado luz verde al acto de Vox tras concluir que no plantea problemas de seguridad -como sí vieron en otra conferencia prevista en febrero con Puigdemont y Torra- y que quienes les han invitado han cumplido en tiempo y forma con los procedimientos.

Así las cosas, Puigdemont ha concluido que el presidente del Parlamento Europeo, el conservador italiano Antonio Tajani, “debe estar en campaña electoral” y al “temerse los malos resultados” del Partido Popular Europeo, empieza a “festejar los votos de la ultraderecha española”.

En todo caso, ha remachado, “es importante que, de cara a las elecciones, sepamos exactamente qué respuesta dar a esta regresión democrática de una Europa en manos de esta gente, gente como Tajani”.

El político catalán ha recordado que no es la primera vez que pisa las instalaciones del Parlamento europeo, aunque sí es la primera ocasión que lo hace desde que se autoexilió en Bélgica.

El expresidente ha sido invitado por el eurodiputado de PDeCAT Ramon Tremosa, quien organizó junto a la Plataforma per la Llengua una exposición sobre el catalán que pretende denunciar que un idioma hablado por millones de europeos no sea oficial en la Unión Europea.

La exposición fue inicialmente suspendida por los servicios de la Eurocámara al considerar que tenía un contenido “abiertamente político” y era inapropiada a pocos meses de las elecciones generales en España, pero finalmente fue autorizada tras aceptar los organizadores cambios para rebajar su perfil político.

Al acto han asistido el resto de políticos catalanes que huyeron de la Justicia española a Bélgica con Puigdemont –Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxel Serret y Lluis Puig. También estaban eurodiputados nacionalistas como el flamenco Mark Demesmaeker (NV-A), Matt Carthy (Sinn Fein), Izaskun Bilbao (PNV) y Josep-Maria Terricabras (ERC).

La presencia de Puigdemont ha sido una incógnita hasta el último momento, ya que los organizadores no comunicaron al Parlamento Europeo su nombre en la lista previa de invitados a la exposición ni desde el equipo del expresident se quiso informar sobre su intención de acudir.

Finalmente, Puigdemont entró con normalidad a la sede de la Eurocámara como parte de los invitados de último minuto del eurodiputado Tresmosa, tras presentar su documentación y pasar con normalidad los controles de seguridad habituales.

El ex presidente catalán ha asegurado, no obstante, que no “ocultó nada” y que desde el primer momento trasladó su intención de participar. A su llegada a la exposición, Puigdemont ha sido recibido por una treintena de personas que asistían al acto con aplausos y gritos de “president”.