Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, ha admitido este lunes que ha encargado a su equipo rastrear «todas las columnas de opinión» en las que le critican con «todo tipo de insultos físicos». «Qué le voy a hacer, a Pedro Sánchez se le insulta por guapo, a mí por feo», ha comentado el ex alcalde de Valladolid.

El ministro socialista ha subrayado que el Gobierno de Sánchez está sufriendo «todo tipo de descalificaciones, todo tipo de insultos» pero que, hasta ahora, habían tenido que resistirlo «en silencio». «No sea que se molestaran los dueños de este país, los que en el año 78 se comprometieron, entre otras cosas, a aceptar que el poder cambiaba de manos cada vez que hubiera elecciones», ha apostillado el titular de Transportes.

«Cada vez que el Partido Socialista gana unas elecciones hay un proceso de deslegitimación y de falta de aceptación de los resultados de manera sistemática», ha criticado Puente. Además, ha añadido que Sánchez «no ha tenido ni un solo segundo de respiro democrático».

El que fuera primer edil de la ciudad más poblada de Castilla y León se ha quejado de que al presidente del Gobierno «se le criticó antes de llegar» cuando se tildó de «ilegítima la moción de censura».

El ministro de Transportes ha recordado en una entrevista en Onda Cero que su primera intervención en la tribuna de oradores fue el 26 de septiembre, para oponerse a la investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. «Desde entonces le he encargado un trabajo a mi equipo, que me cojan todas las columnas de opinión en las que se me insulta con todo tipo de insultos», ha admitido el dirigente socialista.

«A Sánchez por guapo, a mí por feo»

Óscar Puente ha expresado que se tratan de «insultos físicos, la mayoría». «Qué le voy a hacer a Pedro Sánchez se le insulta por guapo, a mí por feo», ha ironizado el titular de la cartera de Transportes.

Ante la pregunta de qué utilidad tiene ese tipo de gastos para la sociedad española, ya que Puente es ministro, ha respondido que «claro que la tiene». «Desde luego lo tiene para mí», ha replicado el político del PSOE.

El que fuera alcalde vallisoletano ha reaccionado airadamente ante la crítica por destinar presupuesto y fuerza de trabajo a este fin. «He dicho que las críticas no, sólo los insultos» son objeto del rastreo de su equipo, ha espetado el político socialista, que ha vuelto a recalcar que «la mayor parte son físicos». Puente ha subrayado que lleva «cuatro meses» aguantándolos, pero que «en el caso del presidente del Gobierno, así lleva seis años soportando todo tipo de insultos» como «Falconeti».

Este tipo de insultos, cree Puente, no se han producido «a este nivel» contra otro dirigente nacional, ni tampoco «la constancia» con la que se está haciendo «utilización sistemática del insulto para hacer política y la deslegitimación», a ojos del ministro.

«Una perita en dulce» para Óscar Puente

Óscar Puente también se ha referido al Ministerio que encabeza, el de Transportes y Movilidad Sostenible, como «una perita en dulce». «Es un lugar en el que hay muchísimo dinero para invertir», ha expresado el titular de la cartera. Una declaración que coincide en el tiempo con la investigación que salpica a Koldo García, el que fuera ayudante del ex ministro del ramo, José Luis Ábalos. El juez ha puesto, precisamente, a su ministerio en el epicentro de la trama.

La investigación del caso Koldo, apunta a que, presuntamente, la trama se habría podido embolsar aproximadamente 17 millones de euros del Gobierno gracias a «las directrices dadas desde el Ministerio de Fomento» que constituyeron un «eslabón fundamental en la cadena que finaliza con la adjudicación de los contratos a Soluciones de Gestión».