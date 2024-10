El PSOE intenta apagar el incendio de la foto de Sánchez con Aldama con un vídeo de selfis con sus fans

«¿Quién no se ha hecho una foto con un famoso?». Esta es la principal excusa que los socialistas y varios miembros del Gobierno han esgrimido para justificar las imágenes publicadas por OKDIARIO, en las que se demuestra la relación entre Pedro Sánchez y Víctor de Aldama, empresario y presunto comisionista de la trama Koldo. Para redondear su estrategia, el PSOE ha publicado un vídeo en el que se puede ver al presidente del Gobierno haciéndose fotos con militantes y fans, para negar que, a pesar de las fotografías que vinculan a Sánchez con Aldama, estos no tenían relación.

«Exclusiva, las fotos que prueban que se conocen», asevera el PSOE en el vídeo que ha colgado en sus redes, donde pueden verse imágenes de Sánchez con «Merche, Carmen o Jaime», militantes y fans que han acudido a actos del PSOE y se han fotografiado con el presidente del Gobierno. Una estratagema para ironizar sobre las imágenes publicadas en primicia por OKDIARIO demuestran, ya en 2019, la cercanía entre Sánchez y Aldama era visible.

En ellas puede verse que, el conseguidor fue acomodado en asientos VIP en un mitin de Pedro Sánchez en Madrid. A escasos metros del presidente y compartiendo fotografías con él. Hasta ahora, el presidente y líder del PSOE se ha negado a contestar cuando ha sido preguntado sobre si conocía o se reunió en algún momento con Aldama. Se sabe que su mujer, Begoña Gómez, imputada por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios, sí que mantuvo reuniones con el conseguidor.

Maniobra del Gobierno

Además de este vídeo del PSOE, varios miembros del Gobierno de Pedro Sánchez han salido al rescate del presidente para restar importancia a las fotografías que demuestran su relación con Aldama. El primero en hacerlo fue el titular de Transportes, Óscar Puente, que ironizó en redes sociales sobre las fotografías. «¿Le habéis pedido alguna vez una foto a un famoso, aprovechando haber coincidido en algún evento? ¿Esas fotos prueban algo más que vuestro deseo de tener una foto con esa persona? Por cada foto que pongáis aquí debajo con alguien famoso, yo pongo una mía. A ver con cuántos tenemos amistad», afirmaba.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, también ha salido en defensa de Sánchez y ha afirmado que un político no elige con quién se hace una foto a la salida de un acto, pero sí elige con quién se sube a un yate, y que lo segundo tiene una intimidad y una amistad que no tiene lo primero. «Uno no elige quién le hace una foto a la salida de un acto o a la salida de un evento. Lo que sí que creo, efectivamente, es que uno elige con quién se sube en un yate a pasar parte de sus vacaciones. Ahí hay una intimidad y una amistad que en el primer supuesto desde luego no se produce», ha aseverado.

El último en posicionarse a favor de Sánchez ha sido Félix Bolaños, ministro de Presidencia. «Todos los dirigentes políticos con cierta notoriedad se hacen cientos de fotos y selfis con personas desconocidas, en especial en actos políticos de tu partido. Los líderes más. Tratar de explicar que una foto con un desconocido es prueba irrefutable de algo es ridículo», asegura el ministro de Presidencia.

El PP pide la dimisión de Sánchez

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca en rueda de prensa para explicar su relación con Víctor de Aldama, empresario y presunto comisionista de la trama Koldo, y que acabe con su «calvario», «dimita y se marche ya». El líder de los populares ha puesto de manifiesto el «silencio» de Sánchez al ser preguntado en varias ocasiones por sus encuentros con Aldama, un silencio «que se ha esclarecido» tras conocerse que el comisionista tenía trato VIP dentro del PSOE.

«Le propongo al presidente del Gobierno que acabe su calvario, que convoque una rueda de prensa y que le explique a todos los españoles cuál es su relación con el señor Aldama, por qué el fotógrafo era el señor Koldo y por qué tenemos que vivir en este desprecio hacia la verdad, hacia la ética y hacia la moral en nuestro país. Y en esa misma rueda de prensa que lo explique todo, que presente su dimisión», ha manifestado el líder popular.