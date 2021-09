El PSOE sigue avanzando en su reforma en materia de inmigración y una de las metas que se ha fijado es ir erradicando el uso del término mena porque lo considera peyorativo. Mena significa menor extranjero no acompañado.

La idea la han plasmado los socialistas en su informe de ponencia de reforma de la ley. Y ha sido depositado el informe en el Senado.

Allí, el PSOE destaca una serie de medidas «con relación a las niñas, niños y adolescentes migrantes». Y como medida estrella figura “sustituir, por su carácter deshumanizador, el término MENA y referirse, en el conjunto de normativas, protocolos, programas y comunicaciones, a ellas y ellos como niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados”.

Lo llamativo es que el término mena significa literalmente lo mismo que el propio PSOE describe en su propia propuesta de nombre para este colectivo: menores extranjeros no acompañados.

Los socialistas también pretenden alterar otras medidas para beneficiar a los menas. Por ejemplo, plantean “homogeneizar las pruebas de determinación de edad de menores migrantes no acompañados, eliminando las pruebas oseométricas e incorporando las resoluciones del Comité de Derechos del Niño respecto al criterio de determinación de la edad”. Es decir, que los criterios exclusivamente médicos darían pasos a otro tipo de consideraciones.

También pide el PSOE “desarrollar, previo estudio y diagnóstico de perfiles, programas de intervención para atender las diferentes necesidades y perfiles de las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados”; “implementar mecanismos de regularización expeditivos, flexibles y simplificados para la infancia nacida o no en España y, en especial, para aquella descendiente de personas migrantes”; “reducir de nueve meses a quince días el plazo para proceder a repatriar a las niñas, niños y adolescentes junto a sus madres y/o padres”; “establecer la obligatoriedad de las administraciones públicas en la tramitación de la autorización de residencias a niñas, niños y adolescentes no acompañados antes de cumplir los 18 años”.

Asimismo, pide “establecer una estandarización de centros de atención a niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados en toda España”.

Entre el resto de medidas figuran también la propuesta de “adoptar un plan nacional de acción general unificado y común para todos los centros de protección de menores que atiendan a niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados. En él se deberá incluir como punto esencial la implementación de la coordinación, así como el correspondiente diagnóstico y proyecto de intervención individual”.

Y reclama, finalmente, “garantizar la inclusión de niñas, niños y adolescentes migrantes en situación irregular en aras al acceso efectivo al derecho a la educación (impedimentos para acceso a exámenes oficiales, certificaciones o ayudas públicas), a la salud (atención en centros de salud, atención de la salud mental), entre otros”.

Como ya ha publicado OKDIARIO, los socialistas han lanzado ya otras medidas con respecto a los menas como la de “prohibir la detención de niñas, niños y adolescentes por debajo de 18 años”.