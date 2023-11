El PSOE pide retirar por «franquistas» dos postes que sólo indican la fecha de remodelación de una plaza

El Grupo Municipal Socialista de Madrid ha pedido que se eliminen dos postes colocados cerca de la Puerta de Dante en el parque de El Retiro por considerar que son franquistas al figurar en ellos la fecha 18 de julio de 1956. El PSOE cree que estos mojones se colocaron para conmemorar el veinte aniversario del inicio de la guerra civil, sin embargo, estos pivotes únicamente recuerdan el día de la remodelación de la pequeña plaza que se sitúa en este acceso del parque.

Así lo ha expresado el informe técnico del Área Delegada de Limpieza y Zonas Verdes, que expresa que estos postes «conmemoran la remodelación de la placita, no otra cosa». Por lo tanto, desde este órgano no ven «razón relacionada con la memoria democrática para quitarlos porque no consta ningún documento, prueba o indicio que sean conmemorativos del día del alzamiento nacional, sino con la remodelación de la plaza».

Esta propuesta del Grupo Municipal Socialista, que fue presentada este lunes en la Junta de Distrito de Retiro, expresa la pretensión del PSOE de «dar un paso adelante» en las políticas públicas de Memoria Histórica en este distrito «entroncando con lo más avanzando del derecho humanitario internacional».

En el mismo documento defienden que la Memoria Histórica se vertebra en torno a los principios internacionales del derecho humanitario: «Verdad, justicia, reparación y deber de memoria como garantía de no repetición».

«Por eso, optamos por la recuperación y difusión de la Memoria Democrática, centrada en el conocimiento de la reivindicación y defensa de los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales a lo largo de nuestra historia contemporánea. Y por el reconocimiento de quienes padecieron persecución y/o violencia durante el periodo comprendido entre el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la Guerra Civil y la dictadura franquista hasta la promulgación de la Constitución Española de 1978. Todo ello con la finalidad de promover su reparación moral y la recuperación de su memoria personal, familiar y colectiva», afirman.

En este sentido, lamentan que en el parque de El Retiro «prolifere cada día el discurso de exclusión y del odio», sobre todo, dicen, a través de «pintadas de grupos neonazis y de extrema derecha».

Valle de los Caídos

El pasado mes de julio OKDIARIO publicó como el Gobierno de Pedro Sánchez promociona el Valle de los Caídos -rebautizado como Valle de Cuelgamuros tras la autodenominada Ley de Memoria Democrática- comparándolo con el campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz, donde fueron ejecutadas 1,1 millones de personas.

«Durante varias décadas, el Valle fue un referente clave primero para los partidarios del dictador y, tras su muerte y el proceso de democratización, para los nostálgicos del régimen, como se expresaba en las celebraciones del 20 de noviembre, aniversario del fallecimiento de José Antonio y Franco, los dos personajes históricos que presidían la jerarquía funeraria del recinto en el altar mayor de la basílica», se puede leer en la web habilitada por Moncloa. A través de esta página se pueden adquirir las entradas para visitar el recinto.