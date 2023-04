El PSOE ignora a Montero y ya contacta con el PP para negociar sus enmiendas a la reforma del ‘sí es sí’

El PSOE de Pedro Sánchez ya mantiene conversaciones con el PP para negociar las enmiendas del Grupo Popular a la reforma socialista de la ley del sólo sí es sí o ley Montero que ha provocado, por el momento, rebajas de pena para cerca de un millar de agresores sexuales, violadores y pederastas. Pese a que la formación del jefe del Gobierno bipartito había deslizado que no tenía intención de negociar en este asunto con el principal partido de la oposición, la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, reveló este jueves que se están produciendo «contactos» al respecto.

«Estamos a disposición del PSOE para abordar esta cuestión. Ya hemos tenido algunos contactos y esperemos que en lo que queda en estos días, sea posible que se pueda mejorar ese texto en los defectos que se han detectado, para que no quede ninguna laguna y por tanto, nadie pueda seguir acogiéndose en los delitos que se cometan, a partir de esta rectificación, a rebajas del Código Penal», reveló Gamarra en declaraciones a los medios en Laguardia (Álava), donde presidió una reunión del Consejo de Dirección del Grupo Popular.

De esta forma, el PSOE de Sánchez ha hecho oídos sordos a las palabras que le ha dirigido estos días la ministra de Igualdad y promotora de la polémica ley, Irene Montero, de Unidas Podemos, quien criticó que «lo que hace con sus enmiendas el PP es cogerle el brazo a un Partido Socialista que le está tendiendo la mano al Partido Popular en vez de a la mayoría feminista».

«Tiene difícil explicación que no nos sentemos para llegar a un acuerdo y que el PSOE prefiera dejar la ley del ‘sí es sí’ en manos del PP», recalcó el miércoles Montero en una entrevista en Rne, afirmando además que la propuesta socialista -si se aprueba con los votos del PP- supondrá un «retroceso enorme».

Por su parte, Gamarra insistió este jueves en que el Grupo Popular no permitirá que el texto salga de la Comisión de Justicia para su votación en el Pleno del Congreso del próximo jueves si no incorpora las enmiendas presentadas para subsanar los «errores» detectados en la proposición de ley del PSOE. «El PP no participa en parches que dejen lagunas», advirtió la número dos del partido de Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP encargó un informe jurídico para la elaboración de dichas enmiendas a fin de evitar nuevas «chapuzas».

«Soberbia»

Asimismo, Gamarra destacó que la «única preocupación» de su partido es «la protección de las mujeres y de los menores». «Nosotros vamos a defender que las cosas se hagan bien y vamos a defender estas enmiendas para que ese texto que viene a rectificar lo que ya advertimos que iba a ocurrir, sea el que tiene que salir del Congreso de los diputados», subrayó.

Junto a ello, la secretaria general del PP denunció «la obstrucción y la lentitud para llevar a cabo esta reforma y rectificación» por parte de los partidos del Gobierno y la «no asunción de responsabilidades» cuando «hay responsables», siendo «el máximo, Pedro Sánchez». Del jefe del Ejecutivo, criticó Gamarra, su «soberbia» puesto que «a día de hoy todavía no ha pedido disculpas a los españoles».