El PSOE amplía su catálogo de ‘merchandising’: bolsas para cacas de perro y tatuajes de «zurdo»

El PSOE lanza nuevo merchandising de cara a su Congreso Federal que comienza este viernes en Sevilla. A las ya tradicionales chapas de zurdo, que hasta Pedro Sánchez ha lucido en algunos mitines, se sumarán a partir de ahora dispensadores de bolsas para excrementos de perro y nuevas camisetas y sudaderas con eslóganes del partido. Así, de cara al cónclave socialista de este fin de semana se van a producir 10.000 chapas con las palabras rojo y zurdo, además de otros 10.000 tatuajes pequeños con estas mismas palabras, a las que se añade el corazón rojo.

«La tienda PSOE se renueva y amplía y a los diseños actuales añadimos también una nueva línea de productos de merchandising. Las novedades incluyen prendas para toda la familia, como ranitas y camisetas para bebés, con la frase Mi color favorito es el rojo. Además, presentaremos nuevas camisetas y sudaderas con las palabras rojo y zurdo», presumen los socialistas, que anuncian que también empezarán a comercializar «dispensadores de bolsas para perros, pegatinas troqueladas y calcos-tattoos con los que decorar cualquier objeto personal».

La prensa que acuda a cubrir el Congreso, también recibirá merchandising de la tienda del PSOE. «Los periodistas que asistan al 41º Congreso del PSOE serán recibidos con un welcome pack que contará con artículos variados de los que podrán disfrutar durante las diferentes jornadas. Empezando por la tote bag con la palabra rojo, que dentro contendrá el cuaderno con el lema de dicho Congreso y un bolígrafo con las siglas del PSOE, además de una botella de agua reutilizable. Siguiendo con todo este material, el welcome pack contará en su interior con un colgador de móviles de muñeca con la palabra zurdo», aseveran.

Además de este, por primera vez el cónclave socialista contará con un espacio para influencers. Así, dentro del Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla se ha dispuesto un «set para creadores de contenido», donde estos influencers pueden grabar videos y entrevistas para publicar en sus redes sociales.

Escándalos antes del Congreso

Las semanas previas al Congreso de Sevilla han tenido un color especial para Sánchez. Las declaraciones de Víctor de Aldama para obtener la libertad condicional, el caso Begoña Gómez, así como el cisma abierto en Madrid por Juan Lobato y la imputación del hermano de Pedro Sánchez, son algunos de los frentes abiertos para el líder de los socialistas que tendrá que afrontar en el conclave con su militancia.

Víctor de Aldama, comisionista de la llamada trama Koldo, aseguró el pasado jueves ante el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que la fotografía en la que aparece con Sánchez en un mitin, el 3 de febrero de 2019 -durante la presentación de la candidatura de Pepu Hernández para las primarias del PSOE para la Alcaldía de Madrid-«no fue fortuita». «A mí me hacen ir al acto del PSOE porque Sánchez quería conocerme», reveló ante el juez. Según las declaraciones de Aldama, la imagen se captó «en un sitio reservado». «El presidente me dijo gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado», aseguró.

También ha habido novedades en el caso Begoña Gómez. Este martes, la defensa de Begoña Gómez ha entregado al juez Juan Carlos Peinado varios correos electrónicos que evidencian que Cristina Álvarez, directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia, ejercía como su asistente personal en sus gestiones con la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Un error de bulto que supone de facto la autoinculpación de la mujer de Pedro Sánchez en la utilización de un cargo público de Moncloa para sus actividades profesionales privadas.

La esposa de Pedro Sánchez está imputada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. Estos dos últimos delitos están relacionados con el registro a su nombre de la marca TSC Transformación Social Competitiva, que ofrecía una plataforma para empresas idéntica a la de desarrollada para la Complutense, financiada por la Universidad y por varias empresas y propiedad de la institución pública.

Este mismo miércoles, Juan Lobato, hasta ahora secretario general del PSOE de la Comunidad de Madrid, ha dimitido de su cargo en el partido a través de una carta después de denunciar que estaba sufriendo un «linchamiento» por parte de algunos dirigentes del partido. La purga de Lobato se inició después de que el socialista madrileño afirmase que La Moncloa le envió un correo electrónico con información confidencial del novio de Isabel Díaz Ayuso, para que lo mostrase en la Asamblea de Madrid. Lobato se negó a hacerlo y llevó ante notario esos mensajes.

Por último, el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz ha decidido llamar a declarar como imputado a David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez y actual director de la Oficina de Artes Escénicas. Además, se imputa al presidente de Diputación de Badajoz, del Partido Socialista. En un auto al que ha tenido acceso OKDIARIO, la magistrada Beatriz Biedma ha citado a declarar como investigados, en total, a nueve altos cargos y ex cargos de la Diputación provincial, entre ellos su actual presidente, Miguel Ángel Gallardo Miranda, en relación con presuntas irregularidades en la modificación de puestos de trabajo.