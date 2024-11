Los whatsapp entre los fiscales de Madrid contra Ayuso: «Espero que no te afecten sus infamias»

«Espero que no te afecten las infamias de Ayuso», con estas palabras el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, trataba de mandar ánimos a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, tras la filtración a la prensa de la causa judicial sobre la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. «Hola. Mejor no alimentar a la bestia. Me da igual lo que digan», respondía Pilar Rodríguez. El Tribunal Supremo ha abierto una causa especial contra la cúpula del Ministerio Fiscal por estos hechos que podrían incardinarse en un presunto delito de revelación de secretos.

El primer informe de la UCO tras el registro de los despachos ya ha llegado. A lo largo de 57 páginas, los agentes explican cómo la filtración sobre el procedimiento judicial del novio de Ayuso salió desde los propios teléfonos de los altos cargos del Ministerio Público. Los mensajes intervenidos revelan así lo revelan. «Curioso que Almudena [fiscal superior de Madrid] esté cabreada, con otras filtraciones no se ofende», escribió Diego Villafañe a Pilar Rodríguez, evidenciando que desde la Fiscalía General del Estado se está incumpliendo el deber de sigilo. A lo que Rodríguez contesta: «Almudena estaba enfadada porque se ha filtrado a un solo medio, según me dijo».

Posteriormente, el teniente fiscal destinado en la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, da ánimos a Pilar Rodríguez y le dice que la van a necesitar «a tope», a lo que la fiscal jefe provincial, responde que «en qué estaréis pensando». «En esta conversación, debe destacarse, por un lado, la subordinación que existe, pues desde Fiscalía General del Estado pudiera parecer que tendrían algún plan profesional para la Fiscal Jefe Provincial y, por el otro, el hecho de que se hable en plural por parte de ambos», concluyen los agentes de la UCO.

Los tuits de Ayuso

Tras la filtración, los fiscales comienzan a enviarse las reacciones de Isabel Díaz Ayuso a través de su cuenta de Twitter. La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, le envía un tuit a Pilar Rodríguez en el que se le hace mención escribiendo «mira…» y adjuntando el mensaje de la presidenta autonómica, en el que compartía una noticia sobre que la fiscalía provincial de Madrid está presidida por una ex alto cargo del PSOE. Este hecho genera indignación en la interesada que responde: «Qué zafiedad!».

La publicación de ese mismo tuit le llega, nuevamente, a Pilar Rodríguez a través de otro mensaje de WhatsApp que le envía la Secretaria General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Sofía Puente. «Este todo indignante. Un beso fuerte», le escribe esta fiscal, que es la hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente. «Lo es. Una zafiedad. Un beso», responde otra vez Pilar Rodríguez.

«A tu disposición»

Los mensajes intervenidos por la UCO revelan que la filtración se produjo a través de los propios fiscales. Pilar Rodríguez y Diego Villafañe hablan sobre un archivo acerca de las diligencias de investigación sobre la denuncia interpuesta por la Fiscalía contra el novio de Ayuso. «Podrías pedirle que nos lo envíen escaneado por las dos caras», le pide Villafañe a Lastra, a lo que la fiscal jefe responde: «Me pongo con ello». Tras ello, Lastra le envía un mensaje al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el que le dice: «Hola, Jefe. A tu disposición».

«En relación con esa denuncia es necesario destacar que, según se desprende de las conversaciones a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp que posteriormente se reproducirán, será filtrada a la prensa por parte de la Fiscalía General del Estado siendo publicada la información el día 12 de marzo de 2024, es decir, tan sólo 4 días después de haberla recibido de manera completa desde la Fiscalía Provincial de Madrid», concluyen los agentes de la UCO.

Una vez el asunto trasciende a los medios, el jefe de prensa de la Fiscalía de Madrid, Iñigo Corral, se pone en contacto con Almudena Lastra. «Socorro, ¿esto es nuestro?», le pregunta. «Sí, claro. Di cuenta la semana pasada», responde la fiscal jefe de Madrid.