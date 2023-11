Socialistas críticos e indignados con el actual bloqueo electoral de Pedro Sánchez y los pactos a los que éste pretende aspirar, han acudido este lunes a un acto bajo el lema «La izquierda por la igualdad» en la Fundación Carlos de Amberes. Es precisamente la anomalía de la izquierda oficial –representada por PSOE y Sumar– que pretende ir de la mano de partidos que quieren romper la unidad de España, lo que ha llevado a varios antiguos militantes del PSOE a alzar la voz, entre otras estratagemas, contra la amnistía.

«Los que hemos luchado por España somos precisamente los que no queremos ninguna amnistía», ha apuntado Ángel Pérez, ex parlamentario de Izquierda Unida, que ha añadido que «somos precisamente los trabajadores los que defendemos la ley y los derechos, así como la Constitución». En el mismo tono de indignación, Soraya Rodríguez, eurodiputada de Ciudadanos y ex diputada del PSOE en el Congreso ha destacado este lunes que en referencia a la amnistía de Sánchez para los independentistas que «no es cuestión de ideologías, que no nos digan que esto es una cosa de derechas o izquierdas». La eurodiputada ha añadido que en este caso son «los progresistas son los que se sienten doblemente traicionados porque no puede haber un Gobierno de España con los que quieren romper la unidad de la nación».

«Tenemos que reaccionar, tenemos que recuperar la convivencia en nuestro país y quiero reivindicar la Constitución de 1978 porque ha sido la única que nos ha permitido a los españoles vivir en paz», ha añadido Pedro Bofill, ex diputado del PSOE y antiguo director de El Socialista tras la intervención de Soraya Rodriguez.

Con indignación, Ángel Pérez ha querido apostillar que: «Tenemos que oír que tenemos un gobierno de coalición progresista cuando tenemos el gobierno más revolucionario de la historia».

El abogado Guillermo del Valle, representante de la izquierda jacobina, también ha acudido a este acto y ha recalcado que «estoy aquí porque se está poniendo en cuestión el Estado de Derecho y se están estableciendo tratos de favor a unos delincuentes», en declaraciones del letrado a los medios de comunicación haciendo clara referencia a los partidos separatistas como Junts y ERC.

Esta reunión ha sido organizada por la plataforma política El Jacobino, orientada a constituirse como partido político y presentarse a las elecciones europeas de junio de 2024. Una opción política de izquierdas, pero contraria a los pactos del PSOE y Sumar con los nacionalistas, que a su juicio quebrantan la igualdad, principio fundacional de este sector ideológico.