Las prostitutas cargan contra Montero: «Habla de libertad sexual una señora que coarta la nuestra»

Las trabajadoras del sexo toman el Congreso de los Diputados y cargan contra Irene Montero. Las corrientes abolicionistas de la prostitución proliferan en el Ejecutivo hasta el punto de que existe la posibilidad de prohibir esta práctica y la propia ministra de Igualdad es abolicionista. Además, la Cámara Baja acaba de aprobar la creación de una subcomisión que estudie la situación de la prostitución en España sin contar con las prostitutas que ejercen este oficio en libertad. Así, las mujeres que conforman la Plataforma de Personas Afectadas por la Abolición de la Prostitución han decidido congregarse en la plaza de las Cortes para denunciar estos agravios que están sufriendo. «Habla de libertad sexual una señora que quiere coartar la nuestra», lamenta Raquel, la portavoz de esta asociación de trabajadoras sexuales.

Bajo paraguas rojos y con la cara cubierta con una máscara blanca en representación del estigma social que sufren, alrededor de 30 prostitutas se han congregado a las puertas del Congreso para pedir ser escuchadas por las instituciones y condenar el abolicionismo que existe en torno a su actividad. «Queremos que la prostitución sea legal, queremos pagar impuestos y tener los mismos derechos que cualquier trabajador», explica una trabajadora sexual en una entrevista con OKDIARIO en la que también asegura que si su actividad estuviera regulada sería más segura.

Y razón no le falta, puesto que las prostitutas se enfrentan a diario a agresiones y desapariciones como relata otra trabajadora del sector que prefiere mantener el anonimato. Si bien existe un Ministerio de Igualdad que debería proteger a las mujeres, las prostitutas se sienten abandonadas por esta institución. «Irene Montero no nos representa a todas las mujeres. Nos quiso catalogar como víctimas de violencia de género y darnos 400 euros con los que no pago ni un cuarto de mi vivienda», explica Raquel, portavoz de la Plataforma de Afectadas por la Abolición. «¿Quién es esta señora para protegernos?», se pregunta Raquel.

Silenciadas

Lejos de escuchar su demanda de derechos, el Ejecutivo sigue sus planes que pasan por la creación de una subcomisión en el Congreso que estudie la situación de la prostitución en España. Sin embargo, a fecha de hoy, no han contado con las trabajadoras sexuales. «La Plataforma de personas afectadas por la abolición de la prostitución recuerda a los partidos políticos con representación parlamentaria que existe un principio básico en democracia y es el de escuchar a las personas que se pueden ver afectadas por las leyes, conocer su ámbito de trabajo y las condiciones en las que desarrollan sus actividades profesionales», explican las trabajadoras sexuales en un comunicado remitido a los medios. En esta misiva también piden vía libre a los trabajos de la subcomisión y participar en las iniciativas parlamentarias que se realicen en torno a este oficio del que ellas son trabajadoras.

Hace tan sólo unos meses, el PSOE planteó prohibir la prostitución debido a los casos de trata de personas que se daban en esta actividad. Sin embargo, un amplio colectivo de prostitutas lo ejerce por decisión propia. Además, las trabajadoras sexuales aseguran que los datos que maneja el Ejecutivo sobre la explotación sexual no son correctos. «La trata no es prostitución» se puede leer en la pancarta que sostienen las trabajadoras sexuales a las puertas del Congreso.