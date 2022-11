Los líderes de Podemos han quedado retratados este fin de semana en su denominada «Uni de Otoño». Uno de los ponentes, el intelectual Boaventura de Sousa Santos, en un diálogo con Juan Carlos Monedero, ha criticado a quienes, como Pablo Iglesias, abandonan los barrios de familias humildes para irse a urbanizaciones pudientes sin contacto con la realidad.

«Los líderes políticos, los militantes… tenemos que volver a vivir en las periferias, en las habitaciones más pobres donde está la gente. Donde ven cómo los fascistas hablan en el lenguaje que entienden. No les hablan de Franco, de Mussolini, de Salazar… Esos políticos les respetan y les dicen que es posible tener una vida mejor», ha esgrimido este sociólogo bajo la atenta mirada de su amigo Monedero en la charla ¿A dónde va la democracia?

«La izquierda ya no habla con la gente de las periferias, con la gente que está en la miseria realmente. Las personas de la tercera edad murieron a centenares en España por la pandemia totalmente abandonados y olvidados de la sociedad. La izquierda no estaba ahí. En la medida en que no compartimos la vida de los que sufren, no podemos hablar en su nombre», ha agregado en el icónico para la izquierda campus de Somosaguas.

A continuación, ha trasladado a Monedero: «Querido, tenemos que tener un poco más de humildad en nuestras teorías. Intentar escuchar a cada momento, porque las dinámicas sociales hoy son tan dinámicas que no logramos captarlas. Ya no las captamos en libros, cuando terminamos de escribirlos la realidad ya está en otro lugar. Esta es la angustia que tengo».

Conservadurismo

Por su parte, Monedero ha valorado las palabras de su colega. Ha coincidido en la idea de que la sociedad occidental vive «en este momento un ciclo conservador, de sombras y de amenaza de tormenta». Este intelectual de Podemos reconoce que los días del PSOE y Podemos en el Gobierno de España podrían estar cerca de terminar teniendo en cuenta que la sociedad apuesta por la derecha.

«Lo que yo recomendaría en todos los países es que hubiera partidos-movimientos sólidos: Por eso le digo a Podemos que tiene que ser un partido y que no deje que le disuelvan en ningún lado», ha comentado Monedero en clara alusión a la amenaza que ven en la plataforma Sumar impulsada por Yolanda Díaz.

Monedero ha expresado que «viniendo del 15M, de las calles y yo despreciando a los partidos políticos como los desprecio, entendí que o montábamos un partido político o no cambiábamos las cosas. En las calles moviendo las manitas ya se reían de nosotros».

«Creo que los zapatistas mexicanos se equivocaron con aquella frase del abogado de John Holloway de ‘Cambiar el mundo sin tomar el poder’. Cuando estábamos a un paso de entrar en el aparato del Estado fue cuando realmente empezaron a atacarnos. No era cuando estábamos en las calles, ni cuando estábamos en partidos políticos irrelevantes. Nos quieren meter en la cárcel cuando tenemos un partido que puede gobernar España que es lo que realmente les preocupa igual que tuvieron que encarcelar a Lula da Silva porque iba a ganar las elecciones. Desde 2015 no he tenido un maldito mes en mi vida sin estar querellado, sin estar imputado, pero no nos han metido

el miedo y seguiremos».

«Necesitamos el aparato del Estado pese a que lo heredamos con sus inercias. ¿Cuál es la herramienta para que el Estado no nos termine devorando? La mirada crítica», ha agregado para relatar a continuación su visita a la cárcel a Lula da Silva.

Errejón

Por último, Monedero reflexiona sobre las carencias de Podemos. «El gran fracaso de Podemos es no construir un partido. Prometimos sacar a Mariano Rajoy del Gobierno y cumplimos. Prometimos entrar en el Gobierno y cumplimos. Pero lo que no hemos cumplido todavía es hacer un partido-movimiento, un partido donde los círculos realmente manden, donde el que pierda un congreso en una interna no se marche», ha comentado recogiendo un aplauso del público en clara referencia a Íñigo Errejón que fundó Más País tras sus encontronazos con el pablismo.