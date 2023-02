El PP de Paco Núñez ya empata en 16 escaños con el PSOE del presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y podría gobernar con el apoyo del representante que obtendría Vox de celebrarse hoy elecciones autonómicas en esta comunidad. Así lo reflejan los datos del sondeo elaborado por DATA10 para OKDIARIO a 100 días de los próximos comicios del 28 de mayo.

En concreto, los populares ganarían seis diputados con respecto a la cita de 2019 y alcanzarían el 38,3% de los votos, casi diez puntos más que hace cuatro años. Un porcentaje que si bien no igualaría todavía el 40,8% que registraría el PSOE, con todo al aparato de la Junta a su favor, sí que serviría a los de Paco Núñez para empatar en escaños con los socialistas y situarse en posición de alcanzar la mayoría absoluta de 17 diputados con la suma de Vox (9,1%), que entraría en las Cortes regionales con un parlamentario. Por su parte, ni Podemos (6,5%) ni Ciudadanos (2,7%) obtendrían representación, por lo que García-Page no podría apoyarse en ningún otro partido.

De esta forma, el presidente socialista perdería la mayoría absoluta que logró en 2019 con 19 diputados, dejándose tres escaños y más de tres puntos en porcentaje de voto, pese a ser todavía primera fuerza por apenas 27.000 papeletas. Por contra, el crecimiento del PP es tal que no sólo ganaría los cuatro escaños de Ciudadanos, sino que también existe un trasvase de votos del descontento socialista al proyecto de Núñez.

En cuanto a la distribución de escaños por provincias, los populares se impondrían a los socialistas en Albacete (4-3) y Guadalajara (3-2) por estrecho margen, empatarían en Toledo (4-4) y quedarían por detrás en Ciudad Real (4-3) y Cuenca (3-2), aunque aquí a muy escasa distancia. Por su parte, David Moreno, actual portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Talavera, sacaría el escaño por Toledo.

Guadalajara, reñido

Con todo, cabe detenerse en la circunscripción de Guadalajara, donde la encuesta de DATA10 arroja la batalla más reñida. Pues, PP, PSOE y Vox estarían disputándose aquí el quinto diputado de Guadalajara por menos de 500 votos. No obstante, las fuentes populares consultadas por este periódico, apuntan que, en base a sus estudios, en caso de perder ese tercer representante por Guadalajara, dicho escaño está más cerca de irse a Vox que al PSOE, por lo que la suma entre PP (15) y el partido de Santiago Abascal (2) seguiría dando mayoría absoluta. Este sondeo fue realizado por DATA10-Demoscopia y Servicios entre el 14 y el 16 de febrero a partir de 1.500 entrevistas telefónicas.

Paco Núñez frente a Page en las Cortes regionales. (Foto: EP)

La nefasta gestión que el Gobierno de Page hizo de la pandemia de coronavirus pasaría así factura al presidente socialista. Ahí están en la hemeroteca los ataques a los médicos atribuyéndoles supuestas prácticas negligentes, lo que unió a los profesionales sanitarios en su contra. Y lo mismo con los profesores y los mayores.

Además, ese equilibrismo que ha querido hacer Page para simular un supuesto distanciamiento de las políticas de Pedro Sánchez tampoco le valdría para conservar el Gobierno autonómico. Fundamentalmente, porque ese alejamiento, a base de soflamas, del líder de su partido y jefe del Ejecutivo central en materias como la derogación de la sedición, la rebaja de la malversación o la ley de Libertad Sexual que está excarcelando a violadores no se materializó después en las votaciones que tuvieron lugar en las Cortes de Castilla-La Mancha y en las Cortes Generales.

Precisamente, este viernes Paco Núñez recalcó que el jueves en el Congreso de los Diputados, donde la ex vicepresidenta Carmen Calvo se abstuvo en la votación de la Ley Trans del Gobierno, «se demostró que el PSOE no vota siempre junto, y que en cuestiones importantes la disciplina de voto se puede romper», enfatizó Núñez, algo que no hacen los diputados de García-Page, que se pliegan a Sánchez pese a las peroratas del líder de los socialistas castellano-manchegos.