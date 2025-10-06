El PP vasco acusa a PNV y PSOE de «connivencia» con las agresiones sexuales del campamento de Bernedo

Javier de Andrés, presidente del Partido Popular (PP) en el País Vasco, ha afirmado este lunes que en el campamento de verano de Bernedo, en Álava, se produjeron «indudablemente», casos de «agresiones sexuales» y «exhibicionismo» a menores de edad. Por ello, ha acusado al PNV, a EH Bildu y al PSOE vasco de «connivencia con lo que estaba allí ocurriendo».

Las declaraciones de De Andrés se producen al hilo de las denuncias al campamento de verano de Bernedo, cuyos organizadores presumían de querer «mariconizar» a los niños y los monitores están investigados por ducharse desnudos con los menores de 13 a 15 años.

El líder del PP vasco ha comparecido este lunes ante los medios de comunicación en el Parlamento Vasco y desde ese altavoz ha anunciado que su grupo pedirá la creación de una comisión de investigación sobre la respuesta de las instituciones a los presuntos casos de agresiones sexuales y de vulneración de la libertad sexual contra los menores que acudían a estas colonias.

De Andrés ha denunciado que las medidas fueron «manifiestamente insuficientes» sobre las presuntas prácticas, de las que tanto las instituciones, como los tribunales de justicia y la Ertzaintza ya tenían constancia desde 2024 y que han podido repetirse durante el último verano. «La actuación en su conjunto ha sido un enorme fracaso», ha afirmado el dirigente del PP sobre las instituciones. Además, ha criticado la «falta de protección» padecida por los menores de edad que han acudido a estos campamentos de verano.

Además, ha criticado la «indolencia» de la Diputación Foral de Guipúzcoa, que envió a un menor tutelado a estas colonias, de la Diputación Foral de Álava, del Gobierno Vasco, de la Ertzaintza y de los tribunales de justicia a la hora de reaccionar ante las primeras denuncias por estos supuestos hechos. Por ello, De Andrés ha censurado que, salvo el PP, «ningún partido político» se haya pronunciado «sobre la gravedad de los hechos».

De Andrés critica a Bildu

«Ni el Partido Nacionalista Vasco, ni a EH Bildu, ni al Partido Socialista parece que les preocupe lo más mínimo este asunto», ha manifestado de Andrés. «Esta indolencia del PNV, del Partido Socialista, de Bildu, nosotros la interpretamos ya, realmente, como una tolerancia y una connivencia con lo que estaba allí ocurriendo», ha añadido.

«No tiene otro sentido que se haya actuado desde las administraciones públicas pasando del asunto, a pesar de las denuncias, sin cortarlo de raíz, sin exigir responsabilidades judiciales, si no había una tolerancia, una connivencia con todo lo que estaba pasando allí», ha completado el dirigente del Partido Popular, que califica de «triunvirato» entre formaciones a los acuerdos entre PNV, PSOE y Bildu. «Si resulta que a Bildu le gustan estas cosas, el PNV y el PSOE las toleran», ha subrayado.