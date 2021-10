El PP quiere que la comisión del Congreso que investiga el caso Kitchen cite al ex líder de Podemos y ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias y al cofundador del partido morado Juan Carlos Monedero.

Así consta en el listado registrado por el Partido Popular de Pablo Casado este viernes en el Congreso, que se discutirá el próximo 5 de octubre junto con el resto de comparecencias planteadas por los grupos para la que se prevé sea la última tanda de interrogatorios sobre la causa Kitchen de este órgano parlamentario.

En el escrito que ha presentado, adelantado por Ep, el PP repite algunos de los nombres que ya planteó en enero, cuando arrancó la comisión y que no salieron adelante.

Abogados de Podemos

Éste es el caso de Pablo Iglesias, la vicepresidenta tercera del Congreso y en su momento responsable el equipo jurídico de Podemos, Gloria Elizo, y el abogado del partido podemita, José Manuel Calvente. Ahora añade a la también ex letrada de Podemos Marta Flor.

Reclama la presencia de todos ellos para conocer con detalle la naturaleza de la relación del gabinete jurídico del partido con la Fiscalía Anticorrupción responsable del caso Tándem y de la «pieza separada número siete», incidiendo en que «es coincidente con el objeto de los trabajos» de la comisión de investigación.

Además, recalca que Monedero e Iglesias han de ser interrogados porque, según las anotaciones de la agenda del ex comisario José Manuel Villarejo, el primero se reunió dos veces con él y habría solicitado su ayuda para «recuperar el dinero ingresado por Venezuela en cuentas de un país africano». También quiere que se indague sobre la cita que Iglesias habría pedido con el ex comisario Villarejo.

El sumario de la operación Kitchen fue desvelado en exclusiva por OKDIARIO, al igual que las conversaciones grabadas por el ex comisario Villarejo. La investigación y grabaciones publicadas por OKDIARIO desvelaban que el ex comisario pagó al chófer de Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, para que espiase a su favor.

En el listado pedido por el PP se incluye también al máximo responsable de la prisión madrileña de Estremera entre 2017 y 2021, periodo en el que estuvo allí interno el ex comisario Villarejo, para que desvele «quiénes fueron los emisarios del PSOE y Unidas Podemos» que visitaron al ex policía para «ofrecerle beneficios penitenciarios a cambio de declarar contra el PP», como, subrayan, declaró Villarejo en sede parlamentaria.

Además, el primer partido de la oposición defiende llamar en la misma comisión que tratará la causa Kitchen a la ministra Margarita Robles en su condición de ex secretaria de Estado de Seguridad en los años 90, cuando redactó la norma que desde entonces regula el uso de los fondos reservados, pero también para preguntarle por el papel jugado por Villarejo en las décadas en las que prestó servicio en Interior.

Los populares aducen que el propio ex comisario sostiene que con quien ganó «pasta de verdad» fue con el PSOE y exigen citar a Robles para que detalle la relación del policía con las cúpulas del ministerio durante los gobiernos socialistas.