El Partido Popular acometerá la transición hacia la era Feijóo sin cambios en el marco ideológico. La petición la lanzó este martes la ex portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, que pidió que en el congreso extraordinario -que se celebrará en Sevilla los días 1 y 2 de abril- se incluya una ponencia política que permita definir la posición «estratégica e ideológica» del partido y, al mismo tiempo, «refuerce el mandato de la próxima dirección» del PP. Álvarez de Toledo defendió además que la formación debe librar una «batalla cultural» frente a la «alianza reaccionaria del nacionalismo y la izquierda».

No obstante, ese plan no figura en los objetivos inmediatos del partido. El cónclave será prácticamente un trámite para confirmar a Alberto Núñez Feijóo como nuevo presidente del PP. Los estatutos, además, no exigen que tenga lugar esa discusión de ideas: «En los congresos extraordinarios no será obligatorio el debate de ponencias», se recoge en concreto en el artículo 28 de ese reglamento.

El partido se rige actualmente por el marco de la pasada convención de Valencia, en la que Pablo Casado firmó las bases de su proyecto político. El aún presidente del PP ha reafirmado este mismo martes, en su intervención ante la Junta Directiva Nacional, la urgencia de un «proyecto de unidad» para «cambiar» al Gobierno de Pedro Sánchez cuanto antes. A su entender, las recetas frente a ellos están claras y pasan por «libertad, constitucionalismo, europeísmo y atlantismo, igualdad de todos los españoles en derechos y obligaciones, independencia judicial, impuestos bajos para crear empleo y libertad para elegir los mejores servicios públicos».

En este marco, Casado ha insistido en «reagrupar el espacio de la centralidad y la moderación en un momento en el que todas las democracias sufren la travesía en el desierto de los radicalismos y la polarización». Precisamente, esa ambición por convertir al PP en la «casa común» del centroderecha ha sido su guía durante estos años al frente del partido.

En su turno ante la Junta Directiva Nacional, Álvarez de Toledo ha advertido de que lo que se está decidiendo en la actualidad y hasta el propio congreso de abril es la «propia existencia del PP como fuerza hegemónica en el centroderecha y alternativa al socialismo».

«¿Qué alternativa ofrecemos a los españoles? ¿Cuál es nuestro proyecto? ¿Qué somos y qué defendemos», se ha preguntado la diputada.

En este contexto, ha pedido que el próximo congreso no sirva simplemente como un foro «de sustitución de un líder por otro» sino que sea un cónclave «de profunda meditación ideológica y estratégica».

«No aceptemos que Pedro Sánchez, presidente gracias a los hijos de Putin, nos llame por fin moderados. Y no aceptemos que defina el tipo de partido que somos. Hagámoslo nosotros», ha subrayado la ex portavoz popular.

Integración

Son pocas las claves que se han desvelado sobre la llegada de Alberto Núñez Feijóo -que tiene previsto anunciar este miércoles su candidatura- aunque sí se sabe ya que la nueva ejecutiva en la que trabajan los barones tendrá un fuerte componente territorial.

La intención es que las regiones estén representadas con una voz propia en la toma de decisiones. Se respetará su autonomía y se fortalecerán las relaciones a través de un nexo de coordinación con Génova. Así lo han ido expresando en público y en privado los distintos líderes autonómicos, confiados en que Feijóo servirá de nuevo de unión con unos territorios que, en muchos casos, se habían sentido desconectados en los últimos años de la dirección nacional por el férreo mando ejercido por Teodoro García Egea.

La nueva cúpula genovesa supondrá además la vuelta de históricos del Partido Popular. Una muestra es la composición del comité organizador del congreso, liderado por Esteban González Pons y con Juan Carlos Vera -responsable de Organización del PP durante el mandato de Mariano Rajoy- como secretario.

También forman parte de ese órgano otros cargos que colaboraron estrechamente con Rajoy, como el actual senador canario Sergio Ramos, que acompañaba al ex presidente en todos sus desplazamientos, y el ex senador Tomás Burgos Beteta. En el equipo figuran otros antiguos colaboradores en tareas de organización dentro del partido: Álvaro Moraga, José María Arribas y José Antonio Bermúdez de Castro. Además, cada comunidad autónoma cuenta con al menos un representante en este órgano. En la mayoría de los casos se trata de personas de la máxima confianza de los líderes territoriales.