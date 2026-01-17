El PP en el Congreso ha registrado una batería de preguntas dirigidas al presidente de RTVE, José Pablo López, tras la polémica generada por un «especial informativo» presentado por Jesús Cintora y Gonzalo Miró, que narra lo sucedido en Venezuela tras la detención del narcodictador Maduro. Una emisión de la televisión pública que varios sindicatos han denunciado por realizarse con productoras y presentadores externos a la cadena.

La iniciativa parlamentaria llega una vez que OKDIARIO se hiciera eco de las denuncias presentadas por los sindicatos de Comisiones Obreras (CCOO), Unión Sindical Obrera (USO), la Confederación General del Trabajo (CGT) y el Consejo de Informativos de RTVE criticando duramente la decisión de la corporación pública de emitir un programa de información elaborado íntegramente por empresas que no forman parte de la cadena.

En concreto, se trata del especial informativo que lleva como nombre Directo a la gente, emitido el pasado 9 de enero, que hablaba sobre la crisis política abierta en Venezuela una vez que la Administración de los Estados Unidos procedía a la captura del líder chavista Maduro y su esposa, Cilia Flores, acusados de varios delitos de narcoterrorismo.

Uno de los principales detonantes para los que el Grupo Popular en el Congreso exige al presidente de RTVE una respuesta por escrito, ha sido el comunicado del sindicato USO en el que ha acusado a la corporación pública de incurrir en «manipulación informativa» incompatible, a su juicio, con los principios de objetividad y neutralidad que debe regir el servicio público de la cadena.

Unas críticas a las que, por otro lado, se ha sumado el propio Consejo de Informativos de TVE. Mismo que puso en un comunicado en entredicho que los programas de producción externa no son capaces de «cumplir con los criterios de rigor periodístico necesarios en la televisión pública». En este sentido, en su escrito, acusaba al propio Ejecutivo de Pedro Sánchez de intentar sacar rédito electoral con la emisión.

El PP también quiere saber por qué RTVE «no encomendó la producción íntegra del especial de los Servicios Informativos de TVE» a sus propios trabajadores y productoras, para hablar sobre la crisis en Venezuela, teniendo que recurrir a empresas externas tal y como reclamó el sindicato de CCOO.

A renglón seguido, los populares cuestionan también al presidente de RTVE si esta práctica respeta el mandato marco de la corporación pública y la obligación legal de la cadena de garantizar el «pluralismo político e ideológico», especialmente cuando se trata de contenidos con carácter informativo que están financiados con el dinero de todos los españoles.

Otra de las cuestiones que plantea el PP en su batería de preguntas en la Comisión de RTVE es si el propio presidente del ente público pretende o no abrir una investigación interna sobre la adecuación de los contenidos de citado programa a los principios de «neutralidad» e «imparcialidad», ello, a la vista de las acusaciones realizadas por las organizaciones sindicales propias de TVE.