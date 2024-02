El PP se lanza a por el 2% de Vox en la recta final del 18F: «Puede ser clave para la mayoría absoluta»

En la dirección del PP se ha instalado la idea, a sólo una semana de la cita con las urnas en Galicia, de que revalidar la mayoría absoluta en esta comunidad pasa en buena medida por hacerse con el 2% de voto que cosechó Vox en las últimas elecciones autonómicas del 18F, que se celebraron en julio de 2020 en un contexto de pandemia.

Así lo subrayan en privado fuentes del PP, que creen que hacerse con ese voto a Vox en los comicios regionales de hace cuatro años «puede ser clave, decisivo». De nuevo, en las filas del partido de Alberto Núñez Feijóo se mira de reojo en tanto las papeletas que pueda recibir la formación de Santiago Abascal vuelvan a ser inservibles, como ya ocurrió en las pasadas elecciones generales, que privaron a Feijóo de la Moncloa al no funcionar la estrategia del voto útil. «No se pueden desperdiciar votos», subrayan en el PP, puesto que la otra opción sería un «multipartito de izquierdas», en alusión a BNG, PSOE y Sumar.

Así las cosas, y en base a los trackings internos, las fuentes del PP señalan que con ese 2% de voto de Vox, la mayoría absoluta el próximo 18F -que sería la primera de Alfonso Rueda tras las cuatro consecutivas de Feijóo- estaría más que asegurada. «La mayoría absoluta se está jugando en apenas dos puntos, con un 44% puedes quedarte fuera, con un 46% estás dentro», apuntan las fuentes citadas. «Ahora estamos dentro», inciden tales fuentes a sólo 7 días de la fiesta de la democracia.

De este manera, las fuentes del PP no dudan en reconocer en que «ese 2% de Vox es lo que más me preocupa», de ahí que los de Rueda y Feijóo se lanzarán en la recta final hacia el 18F a por el voto de Vox, en tanto puede ser determinante.

Además, los estrategas del PP saben además que ese voto de Vox habrá que arañarlo fundamentalmente en los núcleos urbanos, en las grandes ciudades, puesto que «el campo en Galicia vota al Partido Popular o al BNG», apuntan las mismas fuentes.

Movilización

Por ello, el PP quiere que un «partido movilizado», a diferencia de lo que ocurría hace sólo 15 días. «La campaña empezó este sábado, la semana previa fue sólo de toque de balón», indican las fuentes populares, como si de un entrenamiento de fútbol se tratara antes del gran partido.

Con un «Rueda que está yendo de menos a más», en la dirección del PP tienen la vista puesta en hacerse con ex votantes de Vox, a diferencia de lo que ocurre con Democracia Ourensana (DO), que «no nos inquieta», expresan, añadiendo que ese voto siempre se va al PSOE o al BNG. «Es un voto antisistema», remachan tales fuentes. «En Orense no baja del 50% el voto al PP; y en Lugo, del 51-52%», comentan en base a los datos internos que manejan.

En cambio, «el PSOE tiene un problema de primer nivel» , sostienen las fuentes populares, al tiempo que auguran el 18F una participación «similar» a la de los comicios autonómicos de 2020, esto es, de entre un 59 y un 62%, puesto que se incluye aquí el voto CERA. De este voto de los residentes en el extranjero no esperan grandes sorpresas en el PP en tanto vaticinan que estará «disperso» y tendrá menor tamaño que en ocasiones anteriores al hallarse ahora en verano los países latinoamericanos de la diáspora gallega.

Además, las fuentes del PP afirman que Vox ya no tiene el tirón en el campo que tenía antes y consideran que es un «partido a la baja», aunque todavía sigue conservando en encuestas un apoyo del 10-11% en el Congreso.

«En Galicia no hay problema con el campo», destacan los populares, por lo que difícilmente Vox puede encontrar aquí un caladero de voto. «En la Xunta nos hemos sentado con los agricultores, hemos escuchado sus demandas y les hemos bajado impuestos», apuntan los de Alfonso Rueda, asegurando, no obstante, que seguirán reuniéndose con el sector primario para atender sus demandas.

«El peor peligro, confiarse»

Este sábado en un mitin en Sarria, el líder popular reconoció que las mayorías absolutas «son muy difíciles» y ha remarcado que actualmente el PP sólo las tiene en Andalucía, La Rioja y la Comunidad de Madrid.

A una semana de que se abran las urnas, Feijóo declaró que las sensaciones en las calles «son buenas» pero «el peor peligro es confiarse» y dar por hecho que la mayoría está asegurada, recogió Ep.

Por ello, el presidente del PP instó a los suyos a la movilización el 18F para hacerse con el mayor número posible de ex votantes de Vox y poder revalidar el Gobierno de la Xunta, que es «el mejor gobierno de todas las comunidades autónomas» porque es «el que más experiencia tiene», esto es, desde el año 2009 con un mismo partido, sentenció.