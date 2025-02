El PP exige a Armengol que obligue al Gobierno a «justificar» las ausencias de los ministros escapistas

Los representantes del PP en la Mesa del Congreso de los Diputados han exigido a la presidenta de la Cámara baja, la socialista Francina Armengol, que obligue al Gobierno de Pedro Sánchez a «justificar» las ausencias de los ministros escapistas, aquellos que se borran de las sesiones de control sin causa motivada, según ha podido saber OKDIARIO de fuentes parlamentarias.

En concreto, en la reunión de la Mesa del Congreso que tuvo lugar el pasado martes, los populares defendieron el escrito de queja presentado al respecto y reclamaron a Armengol que garantice el «buen funcionamiento» de las sesiones de control al Gobierno, de manera que «no ocurra más que los ministros comuniquen ausencias sin acreditar, sin que estén debidamente justificadas», remarcaron, apuntan las mismas fuentes.

En esta exposición, indican las fuentes parlamentarias, el vicepresidente segundo del Congreso y diputado del PP por Salamanca, José Antonio Bermúdez de Castro, enfatizó que tras la queja de los populares al Gobierno por estas ausencias, deber ser Armengol quien exija al Ejecutivo que «cumpla con su deber constitucional de someterse al control parlamentario, obligándole a motivar las ausencias de forma justificada, como es mandato del Pleno tras la aprobación de la moción del PP aprobada el 27 de junio de 2024, que fija que sólo habrá ausencias por motivos inaplazables o ineludibles».

La citada moción -aprobada por el Pleno del Congreso tras sumar el PP los votos de PNV y Podemos- incluyó el emplazamiento al Gobierno de «remitir a la Cámara, junto a la comunicación de miembros del Gobierno que van a ausentarse en cada sesión plenaria de control, las oportunas justificaciones suficientemente acreditadas en asuntos ineludibles e inaplazables relacionados con el ejercicio de las competencias inherentes a sus cargos que vayan a motivar su ausencia».

Asimismo, Bermúdez de Castro denunció que se ha convertido en «costumbre» del Gobierno comunicar «sin motivación» las ausencias de ministros a los Plenos de control, algo que no ocurría con tanta intensidad en legislaturas anteriores, apuntó.

«Argucia inaceptable»

Además, en este contexto, el vicepresidente segundo del Congreso hizo hincapié en denunciar «la argucia inaceptable del Gobierno de comunicar que no viene varios ministros la semana siguiente, y cuando ya está cerrado el plazo de presentación de preguntas a los otros, comunican que sí asistirán». Una maniobra o triquiñuela que revela que la ausencia no era ineludible. Sin embargo, el Gobierno la utiliza para que el ministro en cuestión no tenga que someterse al control «por no haber tenido plazo la oposición para presentar preguntas o interpelaciones» dirigidas a él, critican los populares, según las fuentes parlamentarias.

En esta línea, Bermúdez de Castro subrayó que ya se sabe que el control puede resultar «incómodo» en ocasiones para el Ejecutivo de PSOE-Sumar, «máxime con la que le está cayendo al Gobierno», cercado por casos de corrupción. «Pero dicho control es una obligación constitucional y se debe hacer efectiva», apostilló, insistiendo en que no basta con dar traslado al Gobierno de la queja, sino que la Mesa del Congreso, con Armengol a la cabeza, tiene que recordarle al Ejecutivo sus deberes constitucionales, de modo que las ausencias deban estar suficientemente acreditadas, como acordó el Pleno el pasado 27 de junio.

Torres huye del Senado

Entretanto, también en el Senado hay polémica por las ausencias de ministros. Para el Pleno de esta semana se ha borrado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, uno de los principales miembros del Gobierno señalados en la trama de presunta corrupción del caso Koldo.

Fuentes del Grupo Popular que encabeza la portavoz Alicia García afirmaron a este periódico que Torres es «el alumno aventajado» de Pedro Sánchez en «mentiras y ocultación». «El ministro acorralado por la corrupción y por comportamientos muy poco éticos y muy poco feministas huye del control del Senado para no dar explicaciones por todo ello», señalan. Torres ha negado haber estado en un «piso con señoritas» alquilado por el empresario Víctor de Aldama.

No obstante, las fuentes del PP en la Cámara Alta recalcan que «por mucho que Torres intente huir, no podrá hacerlo el próximo 6 de marzo, cuando tendrá que volver a comparecer en el Senado, por tercera vez, para dar explicaciones sobre sus mentiras».