El PP denuncia que «medio Gobierno» de Sánchez justifica los ataques terroristas de Hamás a Israel

El PP de Alberto Núñez Feijóo ha denunciado este lunes que «medio Gobierno» de Pedro Sánchez no condene con rotundidad el ataque terrorista de Hamás en Israel, donde los yihadistas han provocado centenares de muertes en la población civil. «Los españoles no tenemos por qué soportar semejante vergüenza y semejante imagen internacional», ha manifestado en rueda de prensa en Génova el portavoz del PP y vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta, Borja Sémper, al término de la reunión del Comité de Dirección.

De este modo, Sémper ha criticado que tanto miembros del Gobierno como «socios parlamentarios» del mismo no han condenado con contundencia estos crímenes y han puesto «paños calientes» a estos atentados. El dirigente del PP ha calificado de «irresponsable» esta actitud del Ejecutivo socialcomunista y ha remarcado que éste muestra así una debilidad extraordinaria en política exterior, cuando la posición debería ser fácil y clara; siempre a favor de la derechos humanos y en contra del terrorismo», ha apostillado.

«No podemos tolerar la falta de contundencia de este Gobierno ante acontecimientos tan atroces. Una violencia que se ha planificado, diseñado y ejecutado para dañar especialmente a la población civil. Y dentro de la población civil, a mujeres y niños», ha subrayado Sémper.

«Creemos necesario -ha proseguido el portavoz del PP- que se produzca una condena rotunda por cada uno de los miembros del Gobierno, singular y especialmente por la vicepresidenta del Gobierno en funciones», ha señalado, en alusión a la líder de Sumar, Yolanda Díaz, que en redes sociales se ha limitado a expresar su «su solidaridad con todas las víctimas», cargando también contra la respuesta militar de Israel en suelo palestino.

Asimismo, Sémper ha lamentado que la «dependencia» que tiene Pedro Sánchez de Sumar, una formación con «cercanía ideológica a Hamás», está provocando «una falta de contundencia» en la condena del Ejecutivo español». «Es un problema de la coalición de Gobierno, no de los españoles», ha destacado.

Sánchez no habla con Netanyahu

En este contexto, el portavoz de los populares ha acusado al Gobierno de Sánchez de no tener «respeto institucional» al partido ganador de las elecciones, al que no ha informado siquiera de la «desaparición de dos compatriotas», en este caso, un ciudadano del País Vasco y una joven de 19 años hispano-israelí con familia en Sevilla. «Nadie del Ejecutivo en funciones se ha puesto contacto con el PP para dar cuenta de las gestiones de Moncloa. Sémper ha reprochado aquí a Sánchez -actual presidente de turno del Consejo de la UE- que no exista noticia alguna de si ha mantenido conversación alguna con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, algo que sí han hecho otros líderes europeos.

«No estamos hablado de una cuestión territorial, sino de lo que afecta a los valores internacionales. Hamás viola los derechos fundamentales de las mujeres en todo Oriente Medio, de los homosexuales y las lesbianas. Y ante esto, no caben medias tintas. No cabe feministas de vía estrecha», ha enfatizado Sémper sobre el silencio, por ejemplo, de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en relación a las jóvenes asesinadas por Hamás o la hispano-israelí de 19 años secuestrada por los yihadistas.

Además, y a pregunta de OKDIARIO, Sémper ha puesto en valor las palabras de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, quien ha instado a su formación, al Partido Socialista a romper con la extrema izquierda en Francia -los aliados galos de Sumar/Podemos- por no condenar de manera firme los atentados de Hamás. «La señora Hidalgo lo que ha hecho es superar sus siglas para defender las derechos humanos», ha apostillado el portavoz del PP, echando en falta una respuesta similar por parte de Sánchez, compañero de partido de la alcaldesa de París.