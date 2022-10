El PP celebra que Sánchez acepte ahora escuchar su propuesta de «perfiles independientes» para el CGPJ

El vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, ha celebrado que el Gobierno esté «dispuesto a escuchar las propuestas» que su partido venía realizando en materia de Justicia, como la elección de «perfiles independientes» para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Pons se ha manifestado así en rueda de prensa en Génova tras la reunión mantenida por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, este lunes en la Moncloa tras la dimisión del presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, en señal de protesta.

«El diálogo y el espíritu constructivo ya es un nuevo marco. En cuanto a nuestro eje de negociación, vamos a sentarnos a negociar, a ver qué acepta el Gobierno y qué no», ha remarcado el dirigente del PP sobre los detalles de la negociación, que se retoma ahora. Tanto Pons como el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que han participaron hoy en la reunión, serán quienes recobren las conversaciones sobre el CGJP y el Tribunal Constitucional, aunque Feijóo y Sánchez seguirán en contacto.

«Nuestro partido no ha tenido que improvisar su posición, mantenemos la propuesta de julio, donde la única motivación es preservar la máxima independencia de la Justicia», ha dicho Pons, añadiendo que «mantenemos que no hemos acudido a hablar de nombres como un cambio de cromos». De esta forma, el vicesecretario de Acción Institucional del PP ha evitado revelar si Moncloa ha planteado nombres de candidatos en la reunión, aunque ha reiterado lo que su partido considera insalvable en esta negociación, esto es, el «respeto máximo a la independencia, con perfiles de mayor prestigio y no vinculados a los partidos políticos».

Asimismo, Pons ha insistido en que «no se tenía que haber esperado a un giro dramático» por parte del Gobierno, en alusión a la dimisión de Lesmes, para «abrirse ahora a negociar lo que el PP venía planteando desde julio», ha destacado, en referencia a su propuesta para alcanzar un pacto de Estado en materia de Justicia presentada en julio y remitida a la Moncloa.

Reformar la ley

Por su parte, Feijóo ha afirmado en redes sociales a la salida de la reunión que ve posible renovar el CGPJ y el Constitucional con «un nuevo marco de independencia» tras reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este lunes en la Moncloa. Al mismo tiempo, el jefe de la oposición se ha mostrado optimista sobre «una reforma legal como pide la UE», es decir, que los jueces elijan a los jueces.

«Hemos avanzado para abordar la renovación conjunta de CGPJ y TC con un nuevo marco que profundice en criterios de independencia. Creo que este paso se podía haber dado mucho antes, y confío en que también será posible una reforma legal como pide la UE y lleva pidiendo meses el PP», ha señalado Feijóo.

Precisamente, el Gobierno socialcomunista mantenía hasta este domingo que «no se puede condicionar el cumplimiento de la Constitución a la reforma de una ley». Este argumento ya no lo ha utilizado Bolaños este lunes en su rueda de prensa en Moncloa tras la reunión. De ahí que el PP vea ahora también un avance en esta cuestión.

Tres horas

La reunión entre Sánchez y Feijóo arrancó este lunes en La Moncloa alrededor de las 10.45 horas de la mañana y se prolongó durante tres horas. A la cita se sumaron el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el propio González Pons, que eran los interlocutores de ambas partes en la materia.

El jefe del Ejecutivo convocó anoche a Feijóo a esta reunión tras el anuncio de renuncia del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Carlos Lesmes. Ambos no se veían en la Moncloa desde el pasado 7 de abril, en la recepción a Feijóo tras convertirse en líder de la oposición. Posteriormente, en el mes de julio, el PP remitió al Gobierno un pacto de Estado en materia de Justicia, y en septiembre una carta al respecto. Sin embargo, no hubo acercamiento de posturas.

Lesmes avanzó este domingo en un comunicado y en un vídeo que renunciaría este lunes -ya lo ha formalizado y comunicado al Rey- a su cargo al amparo de lo establecido en el artículo 588.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para no ser «cómplice» de la parálisis en torno al CGPJ, que lleva cerca de cuatro años sin renovarse.