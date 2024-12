La presidenta de la Comisión de Justicia del Senado, Yolanda Ibarrola, se ha dirigido por carta al imputado fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, reclamándole fecha de comparecencia antes de que acabe 2024 después de su huida esta semana. «El imputado Fiscal General del Estado huyó del Senado esta semana riéndose del Código Penal, las leyes, las Cortes y de todos los españoles», denuncian fuentes del PP, cuando debería haber presentado la Memoria del Ministerio Público del año 2023 y someterse a las preguntas de la oposición en plena investigación por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos por su parte contra la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

«El PP quiere poner fin a esa huida y que García Ortiz cumpla con sus obligaciones y comparezca en el Senado, tal y como se comprometió», remarcan las mismas fuentes. Así, desde el Grupo Popular de la portavoz Alicia García recuerdan que el fiscal general llegó a aceptar comparecer el pasado día 4 en la Cámara Alta, pero «unos días antes se excusó con su asistencia a un acto no previsto en Castilla-La Mancha, y no dando fecha alternativa para su comparecencia». Ese acto trató por la Constitución, se celebró en Toledo y fue organizado por la delegada del Gobierno en esta comunidad, la socialista Milagros Tolón. En la misiva de su excusa, García Ortiz señaló además que no puede acudir al Senado antes de febrero por cuestiones de agenda.

«El ministro número 23 del Gobierno está escondido para no dar explicaciones por su situación judicial. Una actitud que comparte con el resto del gabinete de Sánchez cuando se sienten acorralados por la corrupción», denuncian las fuentes del PP. Tras las revelaciones del ex líder del PSOE de Madrid Juan Lobato ante el Tribunal Supremo, la comparecencia de García Ortiz cobra aún más relevancia.

«Para sacarle de su escondite, la presidenta de la Comisión de Justicia en el Senado ha vuelto a mandar una carta al fiscal general para reclamarle que cumpla con su obligación y de una fecha para su comparecencia, la cual ya se debería de haber producido», inciden las fuentes.

En la misiva, con fecha de 5 diciembre y a la que ha accedido OKDIARIO, la presidenta de la Comisión de Justicia señala a García Ortiz que «comprenderá mi sorpresa al recibir comunicación inmediata de V. E. negándose a venir a comparecer y presentar la memoria correspondiente al año 2023, tanto el día 4 como el 18 de diciembre, indicando además que no podrá en ningún caso venir antes de febrero de 2025».

«La leal y decidida colaboración -prosigue Ibarrola- con las Cortes Generales que invoca, dista mucho de esta negativa a comparecer en el Senado, por lo que le ruego que reconsidere su posición y encuentre un día para comparecer en la Comisión de Justicia del Senado antes de la finalización del actual periodo de sesiones, tal y como le pedí el 20 de octubre pasado». El actual periodo de sesiones concluye el próximo 31 de diciembre, considerándose enero un mes inhábil, aunque podría habilitarse la comisión de Justicia para acoger esta convocatoria.

Problemas de agenda

Esta carta es la última que se han cruzado la presidenta de la Comisión de Justicia del Senado con el fiscal general. La senadora Ibarrola, del PP, ya se dirigió a García Ortiz el pasado 24 de octubre informándole de que el Senado había aprobado su comparecencia, pidiéndose así que propusiera fechas para su exposición. El fiscal general del Estado no respondió hasta el 20 de noviembre diciendo que podría acudir el 4 de diciembre o el 18.

Acto seguido, el 27 de noviembre, Ibarrola le trasladó que la Comisión de Justicia había aprobado que la comparecencia se produjera el miércoles 4 de diciembre. Sin embargo, el 29 de noviembre de 2024 el fiscal general canceló la comparecencia sin dar fechas alternativas y esgrimiendo que no irá al Senado antes de febrero. «Para cubrirse, acudió a un acto organizado por el Gobierno sobre la Constitución el 4 de diciembre por la tarde en Toledo», lamentan las fuentes del PP.

En aquella misiva remitida a Ibarrola, según el contenido del que informó este periódico, García Ortiz se expresó así: «Comunico a V.E. la imposibilidad de comparecer los días 4 y 18 de diciembre en la Comisión de Justicia del Senado para presentar la Memoria de 2023 sobre la actividad del Ministerio Fiscal debido a compromisos ya agendados en la actividad de la Fiscalía General para estos días».

Junto a ello, el imputado añadió a Ibarrola que «no obstante, le reitero mi absoluta disponibilidad para comparecer en el próximo periodo de sesiones y poder dar el debido cumplimiento a la leal y decidida colaboración del Ministerio Fiscal con la Cámara de representación territorial». Es decir, García Ortiz plantea que, como mínimo, comparecerá a partir del mes de febrero de 2025, que es cuando comienza el nuevo periodo de sesiones en las Cortes. Sólo en casos de urgencia y necesidad pueden habilitarse las comisiones en el mes de enero, que es considerado inhábil a efectos parlamentarios.