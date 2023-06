El SUP y AUGC consiguen que el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, aumente las dietas de alojamiento para policías y guardias civiles durante la Presidencia española de la Unión Europea. Hasta ahora, las dietas que recibían los agentes desplazados para reforzar estos dispositivos eran insuficientes obligándoles a sufragarse los gastos de alojamiento y manutención.

La actualización de las dietas para los policías y guardias civiles que son trasladados para componer los dispositivos de seguridad relevantes del Estado es una antigua reivindicación del Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). El SUP ha planteado la cuestión en el Consejo de Policía en innumerables ocasiones y junto a AUGC ha remitido escritos directamente al subdirector general de Planificación y Retribuciones, alto cargo responsable de las dietas de todos los funcionarios y a su superior, la secretaria de Estado de Función Pública, también al ministro del Interior después de la última manifestación bajo su despacho organizada por SUP junto a AUGC y la última medida, la denuncia presentada ante el Parlamento Europeo denunciando la falta de revisión y actualización de dietas desde hace dos décadas.

Finalmente, en las últimas horas desde la Secretaría de Estado de Seguridad se ha informado de que «el Ministerio del Interior ha procedido a activar el Plan Especial de Seguridad para el semestre de la Presidencia española de la Unión Europea», reconociendo «la imposibilidad de alojar al personal que compondrá los equipos de seguridad por los importes de las dietas establecidos».

Los responsables policiales han activado por fin la disposición para la compensación de la diferencia entre dieta y gasto de alojamiento, correspondiendo a los ministerios de Hacienda y de Administraciones Públicas el resarcimiento, a través de la CECIR Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones.

El sindicato policial y la asociación de guardias celebra que se haya tenido en cuenta su petición, pero lamentan una vez más que la medida adoptada por Interior sea insuficiente y no alcance a paliar las necesidades de todos los policías.

Se refieren los policía a la necesidad de ampliar las dietas, no sólo de los agentes que participen en la Presidencia de la UE, sino también de los guardias y policías que integran la llamada «operación verano» que prevé el refuerzo de las plantillas policiales en las localidades de veraneo de algunas comunidades autónomas. En esas localidades turísticas, los policías y guardias desplazados se enfrentan a unos precios desorbitados de alojamiento y manutención con una dieta de 20 euros al día que no da para comer y cenar.