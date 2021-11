Policías y guardias civiles acaban de anunciar protestas en la calle contra la nueva Ley de Seguridad Ciudadana de Fernando Grande-Marlaska que deroga la anterior, conocida como ‘ley mordaza’ por sus detractores. La nueva ley que pretende implantar el ministro del PSOE con sus socios de Gobierno ha logrado poner de acuerdo a todos los sindicatos policiales y asociaciones profesionales de la Guardia Civil que pelearán con todas sus fuerzas para que la nueva ley que anunció el Ministerio del Interior no sea aprobada. Será una manifestación en Madrid el próximo 27 de noviembre. La AUGC (Asociación Unificada de la Guardia Civil) y el SUP (Sindicato Unificado de Policía) ya han confirmado que participarán conjuntamente en estas protestas ideadas y apoyadas por todos los sindicatos y asociaciones de la Guardia Civil.

Los agentes aseguran que la nueva ley no está diseñada para proteger a los manifestantes, sino «para cercenar la capacidad las fuerzas de seguridad del Estado ante las protestas violentas, se merma cada vez más el principio de autoridad de Policía y Guardia Civil», aseguraba hace unos días Pablo Pérez, portavoz de Jupol, el sindicato mayoritario en la Policía Nacional en la que dispone de ocho asientos de los 14 disponibles en el Consejo de la Policía. También el SUP (Sindicato Unificado de Policía) acudió a los portavoces de los grupos parlamentarios en la Comisión de Interior solicitando que protejan a los policías del intento de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. «Una reforma que criminaliza a los policías, pone en riesgo a sus familias y atenta contra los derechos del resto de la sociedad», explicaban. Está previsto que en los próximos días el SUP también sea recibido por el ministro Marlaska.

La AUGC y el SUP vienen reclamando desde hace tiempo la reforma del Código Penal «para endurecer las penas a los agresores de los miembros de la seguridad pública, el Gobierno y sus socios contestan con una reforma que pone en mayor situación de riesgo a policías, guardias civiles y las familias de todos», han asegurado en un comunicado conjunto.

Tanto para AUGC como para el SUP, «nos preocupa de la reforma, la retirada de la prohibición de grabación de imágenes de policías y guardias civiles en su trabajo. La nueva medida nos pone en riesgo y a nuestras familias, especialmente en las zonas de España en las que se vive mayor conflictividad y policías y guardias civiles son objetivo de los violentos. A pesar de que la reforma castigaría la difusión de las imágenes, una vez difundidas, el daño es irreparable. Más irracional aún es retirar el material de trabajo a los antidisturbios sin prever su reemplazo por otro menos lesivo, dejando a guardias civiles y policías a merced de los violentos», explican.

La bautizada por sus detractores como ‘ley mordaza’ pretende ser derogada, eliminando del ordenamiento jurídico la prohibición de difundir imágenes de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sin autorización previa. Todos los sindicatos y organizaciones de Policía y Guardia Civil están de acuerdo en que derogar esta ley supondría anular lo que se considera ahora una «salvaguarda para el derecho a la intimidad de los miembros de las FFCCSE y una medida para garantizar la integridad física de los agentes y de sus familias».

El anuncio de movilizaciones de protesta para este 27 de noviembre se produce después de que este jueves a las seis de la tarde Fernando Grande-Marlaska recibiese a representantes de Jusapol, que le reclamaron a través de Aarón Rivero, su secretario general, que»defienda a los policías y guardias civiles de los ataques constantes que se vienen repitiendo desde el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos». Durante la reunión con el ministro, que duró aproximadamente una hora, los representantes de este sindicato le trasladaron que esta medida supone «una nueva falta de respeto a todos los policías en el ejercicio de sus funciones».

El secretario general de JUPOL, Aarón Rivero tuvo este jueves un largo encuentro con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska en el que se ha puesto en conocimiento del titular de la cartera de Interior la oposición frontal y absoluta de la organización sindical mayoritaria en el Cuerpo Nacional de la Policía a la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana llevada a cabo por el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos.

Para Rivero la derogación de esta Ley, supone “un ataque frontal a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la eliminación por completo del principio de autoridad que debe regir en los cuerpos policiales de cualquier estado democrático”.

Aarón Rivero ha indicado que entre esas acciones se encuentran movilizaciones formadas por miembros de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías autonómicas y locales. En concreto, JUPOL ha anunciado que el próximo día 27 de noviembre convocará una manifestación en Madrid, bajo el amparo de JUSAPOL, y a la que se ha invitado a todos los sindicatos de la Policía Nacional, de policías locales y autonómicas y las asociaciones de la Guardia Civil.

Una manifestación bajo el lema “NO a la inseguridad ciudadana” y en la que como ha expresado Rivero “se busca la unión de todos los representantes policiales, unidos bajo un interés común y en defensa de todos nuestros derechos, en la que tendrán cabida todas las siglas».

La derogación de la Ley ha indicado el líder de JUPOL “nos deja sin derecho a la intimidad, permitiendo que nuestros enemigos puedan difundir nuestra imagen, poniendo en grave riesgo nuestra integridad física y la de nuestras familias”. Una situación que encima se produce en el momento que más atentados contra la autoridad se cometen en España. Una cifra que se incrementa día a día con más de 20 agresiones a policías diarias en nuestro país.

Una situación en la que para Rivero el ministerio del Interior, “lejos de ponerse del lado de los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil parece que prefiere mostrar su apoyo a los que nos atacan, nos pegan palizas por cumplir con nuestro trabajo, insultan a nuestros hijos en sus colegios, nos lanzan piedras y adoquines o nos embisten con el coche”.

Además, durante el encuentro con el ministro, Aarón Rivero ha trasladado otras preocupaciones surgidas en el seno de la Policía Nacional, como el aumento de las agresiones, la necesidad de proceder a la declaración de Zona de Especial Singularidad de Cataluña y del Campo de Gibraltar, la puesta en marcha de nuevas especialidades en grupos de la Policía Nacional (GAC, Extranjería, Judicial, etcétera), la provisión de vestuario adecuado, la creación de una nueva jornada laboral más efectiva y justa a través del conocido como turno 6 x 6 o la implantación de un seguimiento médico- psicológico de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía.

«Una situación que genera un clima constante de inseguridad jurídica e incluso puede llevar a una inseguridad operativa dentro de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», añadieron desde Jupol. Por estos motivos, los sindicatos policiales han coincidido en pedir a todos los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados a que mantengan dentro de la Ley la prohibición de difundir imágenes de los agentes del orden.