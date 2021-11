«Podemos se ve en la oposición dentro de año y medio y está preparando el terreno para quemar las calles cuando gobierne el PP». Ana Vázquez, portavoz de Interior del PP en el Congreso, lo tiene claro. «No es una reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que aprobamos nosotros en 2015. Es una derogación». «Es -dice sobre el nuevo texto que saldrá adelante- una ley hecha para ellos: una ley de antisistemas para antisistemas».

Ana Vázquez habla así de la reforma express que el PSOE, Podemos, Bildu, ERC y el PNV quieren aprobar cuanto antes de la Ley de Seguridad Ciudadana de Rajoy y que ha provocado un terremoto en todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Convocados por JUSAPOL, este sábado, a las 11.30 horas, en la Puerta del Sol, se manifestarán juntos, las más diversas organizaciones de Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos, Ertzaintza, Policía de Canarias y policías locales a la que se han sumado también los funcionarios de prisiones. Nunca antes había ocurrido algo así. Los detalles de la ley que preparan socialistas, podemitas, bilduetarras e independentistas catalanes -advierten- les dejará a los pies de los caballos, de antisistemas, delincuentes y mafias. A Ana Vázquez le produce especial rechazo el hecho de ver a Otegi y Bildu decidiendo sobre e futuro de policías y guardias civiles después de 850 asesinados de ETA.

«Pretenden crear el caos», dice Ana Vázquez. «Todo vale. Es el precio que paga Sánchez para aprobar los presupuestos usando a policías y guardias civiles como moneda de cambio». Es la Ley 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana que la izquierda bautizó (y los medios compraron con naturalidad) como ‘Ley Mordaza’, pese a tener los informes previos favorables y preceptivos de las instituciones afectadas y los órganos consultivos del estado y el aval del Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero así se escribe la historia. «Aquí la única mordaza que conozco es Sánchez cerrando el parlamento y controlando a los ciudadanos y las redes».

Ana Vázquez fue ponente de aquella ley y recuerda decenas de reuniones con colectivos sociales y ciudadanos y, por supuesto, con los profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ahora -dice- «se han negado a comparecencias. Tienen prisa. Hay que aprobar los presupuestos».

Nada que ver con la ponencia actual en el Congreso que estudia el nuevo texto. Una alineación de gala de «los que más odian a la Policía y la Guardia Civil»: comunistas, bilduetarras, sediciosos catalanes y el PNV, que está siempre en todas las salsas donde puede sacar algo. La foto de los ponentes que corre por redes («¿Qué puede salir mal?», dice el pie) sería un chiste sino el asunto no fuera grave.

Señalamos a Ana Vázquez en la foto la figura de Enrique de Santiago, en uno de los extremos de la mesa. «Ese señor, el comunista, el de las FARC y los contactos con el terrorismo… ese señor cobra más de 100.000 euros porque es secretario de Estado de Agenda 2030 y Política Social y le importa un bledo la política social. Estas sesiones de la ponencia duran horas y horas y él se viene a pasar los días al Congreso simplemente para asegurarse de que va a ser una ley podemizada y que va a salir con él y su partido quiere. Como un comisario político». Sánchez ha cedido -también- al empeño de Podemos de derogar la ley y, a río revuelto y con los presupuestos por aprobarse, Bildu y ERC le han sacado tajada.

El nuevo texto -dice Ana Vázquez- «es una venganza de Podemos contra la policía por las condenas de Alberto Rodríguez e Isa Serra. Por eso, eliminan la presunción de veracidad de los policías». Cuenta Ana Vázquez que Podemos se ha negado en la comisión de Interior del Congreso a que los policías lleven cámaras en el pecho para grabar sus intervenciones y que no haya dudas. «Ellos prefieren grabarlo ellos y manipular las imágenes», dice. De ahí que la reforma permita a los agentes y difundir las imágenes de sus intervenciones con el peligro que supone para su seguridad y la de sus familias.

Podemos y sus aliados vascos y catalanes buscan el caos para romper nuestro sistema de convivencia. «Podemos se ve ya en la oposición -repite- y se están preparando el terreno. Por ejemplo, en lo de permitir manifestaciones sin ninguna comunicación previa. Imaginemos -dice- el caos y el terror si se convocan en una gran ciudad como Madrid 20 manifestaciones a la vez en distintos puntos de la ciudad. Es incontrolable y es el caos».

Le ponemos a Pablo Iglesias llamando ultraderechistas a los miembros de la UIP (Unidad Policial de Intervención) de la Policía a raíz de los incidentes en Cádiz en las protestas de los trabajadores del metal. «Ponen el foco en la policía para distraer la atención. Yolanda Díaz también». Y se acuerda del alcalde Kichy megáfono en mano tratando de ponerse de parte de los trabajadores. «Pero lo cierto -señala Ana Vázquez- es que los españoles están hartos», afirma. Y relata el rosario diario de movilizaciones de sectores muy diversos en la calle. Ahogados por este gobierno «antisistema e inepto».

Ana Vázquez va detallando algunas de las cosas que pretenden aprobar el Gobierno y sus socios: «Antes de la Ley de 2015, se quemaban contenedores o rompían escaparates y no pasaba nada. Con la ley que aprobamos en 2015, «el que la hace la paga». Pues ahora, con la reforma, las multas van a ser según tengas dinero. Si no tienes dinero, no pagas; si consumes droga por la calle, no pasa nada porque te lo van a permitir y si agredes a un policía con 30 euros, arreglado». Piensa Ana Vázquez, por ejemplo, en «esos comerciantes a los que le rompían su escaparate y veían que no había un castigo. Pues ahora, se va a volver a eso».

Ana Vázquez es un rayo hablante. Capaz de dar varios mandobles en una sola frase. De Yolanda Díaz dice que «es una fanática radical. En Galicia la conocemos bien y no nos engaña. Sabemos cómo iba a las manifestaciones y tenía, también, encontronazos con la policía. Ahora se pone este disfraz de comunista pija y si le cae algún voto del PSOE pues mira que suerte…». La lengua afilada de Ana Vázquez la conoce también el ministro «bulo» (le llama) del Interior, Fernando Grande-Marlaska: «El día que colgó la toga, dejó la decencia colgada. No le queda dignidad».

La portavoz de Interior del PP en el Congreso llama a todos los ciudadanos a unirse a la manifestación del sábado en la Puerta del Sol. «Salgamos a la calle a apoyar a la Policía y a la Guardia Civil. Hay que demostrarles que estamos con ellos. Porque defenderlos a ellos es defendernos a nosotros mismos»