La vigesimoprimera jornada de protestas contra la Ley de Amnistía de Pedro Sánchez en la sede nacional del PSOE ha transcurrido de forma totalmente pacífica. No obstante, los asistentes se han mostrado indignados cuando la Policía de Marlaska ha decidido poner una multa a una mujer por pitar desde su coche en apoyo a la concentración de Ferraz. OKDIARIO ha sido testigo en directo de cómo los agentes han parado a la conductora mientras circulaba.

Los manifestantes que han presenciado lo ocurrido se han mostrado absolutamente indignados con lo que estaban viendo: «¡Fuera, fuera!», han gritado a los agentes.

Mientras la Policía revisaba su documentación, hemos podido hablar con la afectada, que ha asegurado no estar entendiendo el porqué de la actuación policial: «No he hecho nada más que pasar pitando. Me han cogido la documentación», ha expresado.

Finalmente, tras varios minutos de deliberación, los agentes han devuelto a la mujer su documentación acompañada de una multa por pitar desde su coche en apoyo a la concentración de Ferraz. Gritos de «¡Libertad, libertad!» han inundado la escena.

600 personas en Ferraz

Todo esto ha acontecido, como hemos indicado, en una noche en la que las protestas han sido totalmente pacíficas y han comenzado con el rezo de un rosario en las escaleras del Santuario del Inmaculado Corazón de María, que hace esquina con la calle Marqués de Urquijo. Según ha informado Delegación del Gobierno, la manifestación en Ferraz ha reunido este jueves a unas 600 personas.

Además, como novedad, la Policía ha ubicado las vallas más cerca de la sede nacional del PSOE con el objetivo de no cortar el tráfico en la calle Marqués de Urquijo.

En el mismo día en el que Madrid ha celebrado el acto inaugural del alumbrado navideño, las luces han iluminado también la calle Ferraz. Pero no sólo eso. Además, los manifestantes han aprovechado la ocasión para lucir mantas y gorros de lana con la bandera de España y para incorporar un nuevo cántico a su repertorio: «¡Esta Navidad las uvas en Ferraz!».

Después de que parte de los manifestantes abandonaran Ferraz, la Policía ha decidido reactivar el tráfico. Alcanzadas las 22:20 horas, los últimos manifestantes han comenzado a retirarse casi por completo.