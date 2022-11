Pablo Iglesias no ha acudido al Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Madrid, donde este miércoles estaba citado a un acto de conciliación por unas declaraciones que realizó sobre la Policía Municipal de Madrid, a la que acusó de «correr como gallinas». La reunión ha durado muy poco ya que no se ha presentado ni el ex vicepresidente del Gobierno, ni su abogado.

De esta forma, la querella continúa adelante. La juez Cristina Fernández Gil había llamado a conciliar como requisito previo para que la UPM pueda presentar una demanda por injurias graves al cuerpo local, que finalmente formalizará, de acuerdo con dichas fuentes.

Fue el pasado 19 de octubre cuando la delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, anunció en la comisión del ramo que la Policía Municipal de Madrid, a través de la Unidad de Coordinación Judicial, había acudido a los tribunales para “defender la dignidad” de los agentes frente al ex líder de Podemos”.

Ahora, según las declaraciones de Tomás González, abogado del Sindicato de UPM de Policía Municipal de Madrid, van a continuar con este trámite ya que sólo ha acudido a los juzgados la procuradora de Pablo Iglesias para decir que no hay acuerdo «se le ha dado la oportunidad de llegar a un acuerdo y no se ha retractado» además ha añadido que «no ha habido ningún tipo de argumento, han dicho que no y ya está».

Las «gracietas» del ex vicepresidente de Gobierno Pablo Iglesias contra los policías van a salirle caras. Los hechos sucedieron mientras hablaba de la condena a la podemita Isa Serra por agredir a un policía durante un desahucio, dijo entre otras cosas que «con cinco tías como Isa Serra a caballo veríamos correr como gallinas a toda la Policía Municipal de Madrid». Poco antes Iglesias había acusado a los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de «pensar, es muy burdo, pero vamos con ello» para condenar a la ex diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid a un año y siete meses de prisión por los delitos de atentado a la autoridad, lesiones leves y daños a raíz de una agresión a varios agentes de la autoridad, en concreto policías municipales.

Además, el sindicato de UPM ha afirmado que han instado al Ayuntamiento de Madrid a que se persone en la causa como acusación particular. De momento, no se ha dado el caso, pero sí esperan que tomen la palabra en algún momento.

Cabe recordar que por sus declaraciones Iglesias fue reprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid con los votos a favor de PP, Ciudadanos y Vox.