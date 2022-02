Podemos quiere colar en la agenda mediática el debate sobre monarquía o república para desviar la atención sobre su gestión en el Gobierno de España. Para ello apoya en la sombra a un grupo republicano que va a organizar el 14 de mayo un referéndum para preguntar a la ciudadanía sobre su preferencia sobre la Jefatura del Estado. En los protocolos de esa supuesta jornada de votaciones se contempla que las urnas se coloquen en ayuntamientos. Por tanto, los organizadores dan por hecho que habrá mesas para recoger votos en consistorios controlados por el partido morado como Barcelona, Valencia o Cádiz.

OKDIARIO ha revisado los protocolos de actuación en los que aparece que la hoja de ruta pasa por pedir permiso a los ayuntamientos para la instalación en su interior de las mesas de votación. Los organizadores han facilitado un texto modelo para enviar a los consistorios «que se puede presentar en cualquier Registro municipal».

Los autores intelectuales de este plan detallan que este documento se tiene que presentar «con el mayor plazo posible, por si hay impedimentos o el Ayuntamiento requiere alguna documentación». Tienen que informar sobre la actividad, la fecha de la misma, el horario de votación, las ubicaciones de las mesas, el mobiliario a utilizar (mesas pequeñas, sillas…) y los datos de la persona solicitante.

«Dependiendo de varios factores puede haber más o menos obstáculos. Si comunican que la ubicación solicitada no se puede usar, hay que prever lugares alternativos. Si el Ayuntamiento solicita seguros de responsabilidad civil hay que comunicarles que, al tratarse de mesas pequeñas y no hay estructuras, no es necesario ningún tipo de seguro», esgrimen.

«En estos casos difundir por todos los medios y canales posibles la prohibición, denunciando al gobierno municipal», amenazan. Por otra parte, se indica que «en caso de que el Ayuntamiento deniegue o ponga dificultades, una alternativa es colocar las mesas en locales de asociaciones vecinales, colectivos culturales, movimientos sociales, establecimientos que quieran colaborar, etc.».

Por otra parte, se alecciona a los voluntarios que también «a las Subdelegaciones provinciales del Gobierno hay que presentar o enviar por correo electrónico una comunicación con los lugares y horario de votación». Como el Ejecutivo está en manos de PSOE y Podemos cuentan con no tener problema en este punto. «La comunicación hay que presentarla con un mínimo de diez días a la fecha de la consulta. Las Subdelegaciones responden con un correo electrónico dándose por enteradas», auguran.

Por otra parte, aleccionan sobre qué debe haber en las mesas electorales y qué no puede aparecer. Tiene que estar la urna precintada, las papeletas, hoja de datos estadísticos (códigos postales, tramo de edad y género), hoja de recuento de votos, acta de la votación, comunicación presentada al ayuntamiento y la respuesta, la comunicación presentada a la Subdelegación del Gobierno y la contestación, carteles o faldón con el logo de la propuestaconsulta rodeando la mesa, bolígrafos, dípticos informativos de la votación, que podrán repartirse a las personas cercanas para incentivar la participación, hojas en blanco para anotar contactos de personas interesadas en colaborar o recibir información futura.

Yolanda Díaz y el Rey Felipe VI. (Foto: EFE)

Por el contrario, como «material que no debe estar en las mesas de votación el día de la consulta» mencionan símbolos identificativos o propagandísticos de alguna de las dos opciones de voto, como banderas, carteles, etc.». Para dar una falsa apariencia de neutralidad indican: «Las personas que formen la mesa no puede llevar nada que haga propaganda de alguna de las dos opciones que se someten a consulta».

El horario de votación será de 10:00 a 15:00, ampliable hasta las 19:00. La edad mínima para poder votar es de 16 años cumplidos el día del referéndum. Agregan: «Al tratarse de una consulta no vinculante y no disponer de un censo previo, podrán emitir su voto todas las personas que lo deseen, con 16 o más años cumplidos».

«A la persona que quiera votar se le facilitará una papeleta de voto, en la cual deberá marcar con una X la casilla que quiera, con la debida confidencialidad. Esta papeleta, una vez doblada se introducirá en la urna, asegurándose de que sólo se introduce una papeleta. No habrá sobres.

Para un seguimiento del número de votantes y cotejar con los votos emitidos, las personas facilitarán su código postal, que será consignado en la hoja, junto con su tramo de edad y género», apostillan.

«El escrutinio será público para quien quiera presenciarlo. Una vez finalizado el proceso de votación se procederá a abrir la urna y se hará recuento de: votos nulos, votos en blanco, votos para cada opción», concluyen. Finalmente se trasladarán los resultados a través de una app.