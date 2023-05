Podemos ha convertido en munición electoral la acusación que hizo en su momento el líder del PP Pablo Casado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por el contrato que adjudicó durante la pandemia a su hermano, Tomás Díaz Ayuso. La formación morada ha desplegado una lona en la calle Goya de Madrid, ubicado en el distrito de Salamanca, con la cara del hermano de Ayuso y la acusación que realizó Casado.

«La cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 286.000€ de beneficio por vender mascarillas», afirmó Casado el 18 de febrero de 2022 en una entrevista concedida al programa Herrera en Cope. Este mensaje sigue estando en la cuenta de Twitter de los populares, y ahora lo aprovecha Podemos como munición electoral contra Ayuso. Casado dejó de ser el líder del PP tras la celebración del congreso extraordinario de abril, en el que se eligió a Alberto Núñez Feijóo como nuevo líder del partido. Casado renunció a su escaño del Congreso dos días después.

“La cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 286.000€ de beneficio por vender mascarillas”. 🔵 @pablocasado_ en @HerreraenCOPE — Partido Popular (@ppopular) February 18, 2022

El cartel ha sido difundido también en las redes sociales por el ex vicepresidente segundo de Podemos y ex líder de Podemos, Pablo Iglesias. El ex dirigente podemita fue el primero en poner en la diana al hermano de Ayuso a través del nuevo medio que dirige, Canal Red. Todo ello a pesar de que la Fiscalía Anticorrupción ya archivó a nivel nacional y europeo el caso del contrato de Ayuso a su hermano. «¡Hay que echarlos!», es el lema que acompaña a este cartel.

Nos mandan esto que ha aparecido en la calle Goya de Madrid pic.twitter.com/xNX2HyW5SC — Pablo Iglesias 🔻(R) (@PabloIglesias) May 19, 2023

Camisetas

La candidata de Podemos a la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto, Alejandra Jacinto, también lució en el debate electoral del pasado lunes una camiseta dedicada al hermano de Isabel Díaz Ayuso. En la misma prenda también aparecía la cita de Pablo Casado.

La ministra de Derechos Sociales y líder de la formación morada, Ione Belarra, también acudió a la última Sesión de Control al Gobierno en el Congreso con una camiseta con el rostro de Tomás Díaz Ayuso.