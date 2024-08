El plan de Puigdemont: ser recibido por sus fieles mañana a las 9:00 h. a las puertas del Parlament

El ex presidente catalán Carles Puigdemont ya está de regreso a Cataluña. Él mismo ha anunciado su vuelta a través de sus redes sociales, con la intención de asistir al debate de investidura del socialista Salvador Illa, que tendrá lugar este jueves. En su entorno se impone el máximo hermetismo en torno a este regreso, por una cuestión principal, evitar que Puigdemont sea arrestado antes de que llegue al Parlament. La intención del ex presidente es acceder hasta la cámara catalana para asistir al pleno de investidura del candidato socialista. Sin duda, una imagen de enorme simbolismo e impacto político. El plan se iniciará a las 9 de la mañana, una hora antes de que comience el pleno de investidura, y la hora a la que Puigdemont pretende llegar a las inmediaciones del Parlament. Allí le aguardarán sus fieles, convocados en las últimas horas desde Junts y organizaciones como la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), formada por más de 700 alcaldes separatistas que preparan el «recibimiento» a Puigdemont, «símbolo de la resiliencia».

Los alrededores del Parlament estarán blindados por un dispositivo de los Mossos, diseñado para la investidura. Pero en Junts confían en que ese despliegue no impida una amplia movilización para recibir al ex presidente. El partido ha organizado un «recibimiento institucional» a Puigdemont en el paseo Lluís Companys que comenzará ya a partir de las 8 de la mañana.

Incluso ERC, abiertamente enfrentado a Junts, planea un acto de apoyo. «ERC quiere reiterar su voluntad de que el presidente Puigdemont vuelva a Cataluña y se le aplique la Ley de Amnistía. Que Puigdemont haya iniciado su regreso es un momento excepcional, por lo que el grupo parlamentario recibirá al presidente en la entrada del Parlament, tal y como ha hecho con todos los exiliados», ha difundido el partido en un comunicado. Los republicanos participarán en un recibimiento a Puigdemont en el Arco del Triunfo.

Regreso de Puigdemont

El líder de Junts ha anunciado su regreso este miércoles, a través de sus redes sociales.

«El Parlament de Cataluña ha convocado a todos los diputados al debate de investidura del próximo presidente de la Generalitat. Yo tengo que estar allí y quiero estar allí. Por eso he empezado el viaje de vuelta desde el exilio», ha subrayado.

«Que yo pueda asistir al Parlament debería ser normal, que por hacerlo arriesgue una detención, que sería arbitraria e ilegal, es la evidencia de la anomalía democrática que tenemos el deber de denunciar y combatir, no porque seamos independentistas, sino porque somos demócratas», ha destacado el ex presidente catalán.

En el vídeo, difundido a través de sus redes sociales, carga contra el Tribunal Supremo y también avisa al Gobierno de Pedro Sánchez. «El Tribunal Supremo se niega a obedecer una Ley de Amnistía aprobada y en vigor, y que es de obligada aplicación», dice Puigdemont para quien eso es un «desafío» que debe tener respuesta y afrontar, y es uno de los motivos por el que ha iniciado el camino de regreso a Cataluña.

«Si nos la creemos, y queremos que sea una ley que abarque a todo el mundo, no podemos callar ante la actitud de rebeldía, de rebelión, en que se han bunkerizado algunos jueces del Tribunal Supremo», sostiene en la grabación, en la que lamenta, además, que esto «no parece que al Gobierno le preocupe mucho».

Investidura en el aire

La detención de Carles Puigdemont, de producirse antes del pleno, conllevará previsiblemente la suspensión de la investidura del socialista Salvador Illa. Así lo han avanzado ya desde Junts. El plazo para investir un presidente de la Generalitat acaba el 26 de agosto.

La posibilidad de que Puigdemont consiga acceder a la cámara catalana, no obstante, es limitada, dado el dispositivo de los mossos, que deberán detenerlo atendiendo a la orden del Tribunal Supremo. En ese caso, el ex presidente de la Generalitat será trasladado al juzgado de zona que corresponda, que lo pondrá a disposición del juez del Supremo, Pablo Llarena. A partir de entonces, la decisión queda en sus manos. Cabe recordar que el propio Llarena declaró que el delito de malversación, del que se acusa a Puigdemont, no puede ser amnistiado.