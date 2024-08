Puigdemont ya está de camino a España para la investidura de Illa: «Tengo que estar y quiero estar»

Carles Puigdemont ya ha abandonado Bélgica y está camino de España para participar este jueves en el debate de investidura de Salvador Illa en el Parlament. El ex presidente catalán ha anunciado este miércoles, a través de sus redes sociales, que ha abandonado la que ha sido su residencia durante los últimos siete años para regresar a Cataluña. Carles Puigdemont advierte también a los cuerpos policiales que su detención, de producirse, será «arbitraria e ilegal».

«El Parlament de Cataluña ha convocado a todos los diputados al debate de investidura del próximo presidente de la Generalitat. Yo debo estar presente y quiero estar presente. Por eso he emprendido el viaje de retorno desde el exilio», ha señalado en una publicación en la red social X. Tras la aprobación de la Ley de Amnistía, el que fuera president de la Generalitat y candidato de Junts a la reelección había dejado claro en distintas ocasiones su voluntad de regresar cuando se convocase el debate de investidura, aunque no fuese el suyo.

El Parlament de Catalunya ha convocat a tots els diputats al debat d’investidura del pròxim president de la Generalitat. Jo hi he de ser i hi vull ser. Per això he emprès el viatge de retorn des de l’exili. pic.twitter.com/jcO5MA8czX — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) August 7, 2024

Lo cierto es que, a diferencia de otros dirigentes separatistas que han regresado a Cataluña, como Marta Rovira, Puigdemont no tiene todos los delitos amnistiados y debe ser juzgado por malversación. En las próximas horas el juez Llarena tendrá que decidir si le envía a prisión provisional. Cabe recordar que sobre Carles Puigdemont aún pesa una orden de detención nacional.

«En condiciones de normalidad democrática, que un diputado como yo anuncie su intención de asistir a la sesión sería innecesario e irrelevante, pero las nuestras no son condiciones de normalidad democrática», ha expuesto Puigdemont en su declaración, grabada y difundida en las redes sociales.

Su partido, Junts per Catalunya, y la Asamblea Nacional Catalana han convocado ya una manifestación a las puertas del Parlament para dificultar el arresto del ex presidente catalán. La cita es este jueves a las nueve de la mañana, una hora antes del inicio del pleno de investidura de Illa.

📢 CONVOCATÒRIA Rebuda institucional al 130è president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont. 📅 8 d’agost de 2024.

🕘 9:00h.

📍 Passeig de Lluís Companys, Barcelona. pic.twitter.com/AxhUiQi18E — Junts per Catalunya🎗 (@JuntsXCat) August 7, 2024

En su mensaje, Puigdemont carga contra el Tribunal Supremo, afirmando que se niega a obedecer la amnistía que, advierte, «es de obligada aplicación».

Según Puigdemont, este «desafío» se tiene que «contestar» y «confrontar». «Por eso, he emprendido el viaje de retorno desde el exilio convencido de que no hay otro camino para la normalidad democrática que el fin de la represión política, un fin que está contemplado en la letra y en el espíritu de la Ley de Amnistía», manifiesta el ex dirigente catalán. «No podemos callar ante la actitud de rebeldía, de rebelión, en que se han bunquerizado algunos jueces del Supremo», añade. Y en un mensaje directo a Pedro Sánchez: «No parece que en el Gobierno español inquiete mucho, y me temo que al futuro Gobierno de Cataluña la resultará igual de indiferente».

Dispositivo de los Mossos

Los Mossos d’Esquadra se han impuesto dos máximas de cara al inminente regreso de Carles Puigdemont a España: que no llegue al Parlament y que el arresto se produzca con la «mayor discreción posible». Más de 165 agentes de la policía autonómica, de distintas comisarías de Cataluña y de la comisaría general de información, están prevenidos este miércoles y jueves tras el anuncio del retorno del líder de Junts. Los máximos responsables del cuerpo policial se encuentran reunidos para analizar todos los detalles. Tanto Carles Puigdemont como su defensa y su partido se han negado a colaborar en su arresto, como les habían pedido los Mossos.

El dispositivo se ha desplegado en varios «puntos calientes», por los que Puigdemont podría acceder a España. La policía autonómica intenta evitar otra «humillación» como la que ocurrió con el regreso de la separatista Clara Pomsatí, que pudo cruzar sin dificultad la frontera y dar una rueda de prensa en Barcelona antes de ser detenida, horas después.

Suspensión del pleno

Desde Junts han avanzado que pedirán que se suspenda el debate de investidura en el Parlament en caso de que Puigdemont sea detenido.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, consideró este martes que «será una gran victoria del independentismo» que Puigdemont vuelva para este pleno de investidura. Turull aseguró también que el ex presidente catalán «no viene a dejarse detener», como se había asegurado, y opinó que Puigdemont debería entrar por la puerta central del Parlament como el resto de diputados.