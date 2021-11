El Gobierno cuenta con un plan de donación de vacunas a terceros países. Ya ha donado 30 millones de dosis de vacunas contra el Covid con destino a países pobres o con menores recursos. Lo ha denominado plan de vacunas solidarias. Ese mismo plan detalla otra partida de 20 millones de vacunas que será entregada en el primer trimestre de 2022. Los 30 millones de vacunas iniciales cuentan con financiación de fondos europeos, pero los 20 millones y todo el resto de dosis que se donen adicionalmente saldrán del bolsillo de los españoles. Por ello, los nuevos Presupuestos recogen una partida de 293 millones de euros para «vacunas solidarias».

España ya ha cumplido su compromiso inicial de donar 30 millones de dosis de vacunas contra el Covid-19 y de compartir conocimiento liberando una patente del test de detección del virus desarrollado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

El presidente del Gobierno se comprometió personalmente porque, según su versión, España está “en condiciones de demostrar que se puede liderar la vacunación nacional y encabezar la vacunación global al mismo tiempo”.

El Gobierno de España habrá donado ya más de 30 millones de dosis de vacunas contra la Covid-19 antes de acabar el 2021, de las que más de 7,5 millones han llegado a Latinoamérica, y habrá, igualmente, compartido conocimiento para que el avance de la ciencia y de la sociedad se desarrolle también desde esos terceros países. Por ello, España ha liberado la patente del test serológico del CSIC para la detección del virus.

Tercera dosis

España, que ya ha empezado a administrar la tercera dosis a mayores de 60 años y a los trabajadores sanitarios y sociosanitarios, cuenta con el 89% de la población mayor de 12 años con la pauta completa.

España se ha comprometido, además, a seguir donando vacunas hasta alcanzar las 50 millones de dosis durante el primer trimestre de 2022. Es decir, que existe una segunda remesa de 20 millones de vacunas que serán donadas. Hasta ahora se ha priorizado el envío de estas dosis a Latinoamérica, y ahora se destinarán, por ejemplo, al África subsahariana.

La Organización Mundial de la Salud ha marcado el objetivo de vacunar al 40% de la población mundial antes de final de 2021 y al 70% para mediados de 2022. En este sentido, Sánchez ha señalado ya en varias ocasiones: «Mientras no estemos todos y todas a salvo del virus, no estaremos de verdad protegidos. La solidaridad no es una cuestión territorial, sino humanitaria. Ante un problema de salud global, la respuesta debe ser coordinada y multilateral».

España sigue así la ruta pactada en la Cumbre Social de la Unión Europea en Oporto y en el non-paper Vaccines for All centrado en tres pilares: compartir el conocimiento, aumentar la producción de las vacunas y acelerar su distribución.

Sánchez ha explicado la estrategia: “Necesitamos maximizar la capacidad mundial de producción de vacunas, garantizar el funcionamiento adecuado de las cadenas de suministro, eliminar las barreras comerciales y los obstáculos logísticos, y asegurar una capacidad suficiente de transporte, almacenamiento y distribución”.

Por ese motivo, España ha alcanzado un acuerdo con la Organización Mundial de la Salud para otorgar licencia abierta a una prueba para Covid-19 desarrollada en España por científicos del CSIC. La tecnología, que es capaz de diferenciar con una fiabilidad del 99% los anticuerpos producidos por la vacunación de los producidos por la infección por Covid-19, puede ser una herramienta de diagnóstico muy útil para países con menos recursos.