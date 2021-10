Tras el anuncio de la EMA sobre inocular dosis de refuerzo de Pfizer seis meses tras la segunda vacuna, la Comisión de Salud Pública ha dado a conocer que en España se vacunará con la tercera dosis a los mayores de 70 años este mismo mes de octubre.

Era algo estimado, pero parecía que se necesitaba el empujón de la aprobación de la Agencia Europea del Medicamento para esta tercera dosis de la vacuna contra la Covid-19. Si bien la EMA no obliga a los países a darla, sino que es una recomendación y es cada país quien debe decidir qué hace y cuándo darle o no.

¿Con qué vacunas se realizará esta dosis de refuerzo?

La vacunación con la tercera dosis a los mayores de 70 años se hará con las de tipo ARN-m, correspondientes a Pfizer y Moderna. Todavía queda en suspenso qué sucederá con las personas que se han vacunado con Janssen o AstraZeneca, pero todo parece indicar que sólo se darán estas dos.

¿Cuándo se subministrará esta tercera dosis?

Según Sanidad, ya se empezará este mismo mes de octubre, sobre finales, y siempre que hayan pasado seis meses de la segunda dosis.

Junto a la vacuna de la gripe

Además, se especifica que lo más seguro es que esta dosis se dé junto a la vacuna de la gripe, aprovechando que ya empieza la campaña y dando dos a la vez, para una mejor organización.

¿Qué harán las comunidades autónomas?

Todavía no se sabe, de momento Cataluña ya anunció que iba a poner esta tercera dosis este otoño, pero otras, como Madrid, no lo ven ahora necesario, porque comentan que no hay evidencia científica sobre el hecho que una tercera dosis refuerce la inmunidad contra el virus. Galicia y Euskadi tampoco lo ven claro.

Tercera dosis de Pfizer segura

Diversos estudios, y la propia EMA anunció que la tercera dosis de Pfizer es «segura y eficaz», pero da a conocer que faltan datos sobre lo que puede durar la protección de la segunda dosis y para quién es este refuerzo.

Fuentes de Sanidad señalan que se quiere proteger a los más “desprotegidos” que son las personas mayores, los más castigados por la pandemia.

La EMA está entonces de acuerdo con la FDA; de Estados Unidos, que ya ha aprobado también la inoculación de esta tercera dosis para los mayores de 65 años y quienes tengan más riesgo de enfermedad grave.

En todo ello, la OMS todavía se opone porque cree que primero es necesario que puedan tener las vacunas otros países que todavía no han recibido ni una dosis.