Sánchez estaba obligado a decir la verdad al juez al comparecer como testigo

Pedro Sánchez estaba obligado a decir la verdad al comparecer como testigo ante el juez Juan Carlos Peinado, que investiga a su mujer Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Así lo marca la ley para todos los ciudadanos. Sin embargo, el presidente del Gobierno mintió y dijo no conocer a Juan Carlos Barrabés, pese a que el empresario aragonés y socio de su mujer describió múltiples encuentros con el presidente ante el juez instructor. También existen fotografías suyas en Benasque (Huesca), donde Barrabés dijo haberle conocido en una comida de empresarios. Hasta cuatro encuentros llega a recordar Juan Carlos Barrabés aunque Pedro Sánchez dice no haber tenido ningún tipo de relación con él. También el propio Sánchez menciona a Barrabés en un vídeo en un acto sobre fondos europeos celebrado el 22 de enero de 2021 en Zaragoza.

El presidente del Gobierno fue citado el pasado 30 de julio para declarar como testigo en la causa que se sigue sobre su mujer en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. Su citación llegó tras descubrirse durante la investigación judicial que la empresa del socio de su mujer Carlos Barrabés había recibido adjudicaciones públicas millonarias, algunas incluso firmadas por Pedro Sánchez. También se aportaron las cartas de recomendación que la propia Begoña Gómez rubricó para recomendar a Barrabés en licitaciones del Estado. De este modo, el juez decidió citar a Pedro Sánchez como testigo para que aportará su conocimiento a la investigación judicial abierta. La citación de testigos es lo común durante las investigaciones en los tribunales como parte esencial tanto durante la fase de instrucción judicial como en la de juicio.

Los testigos citados tienen la obligación de comparecer y se enfrentan a multas si deciden no hacerlo. Pedro Sánchez, en su condición de presidente del Gobierno, trató de esquivar el señalamiento. El juez lo denegó y decidió desplazarse a La Moncloa para tomarle declaración. Es la primera vez que un presidente de España ha tenido que comparecer ante un juez que investiga la presunta corrupción de su mujer.

Pedro Sánchez se negó a declarar acogiéndose al artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que establece que estarán dispensados de declarar, entre otros, los parientes del procesado en línea directa ascendente y descendente. El juez advirtió previamente al testigo de tal opción, que el líder del Ejecutivo decidió utilizar.

Pese a negarse a declarar, Pedro Sánchez sólo respondió a las preguntas sobre si tenía alguna vinculación con los investigados, mintiendo pese a ser testigo. El Código Penal establece que «el testigo que faltare a la verdad en su testimonio en causa judicial será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y multa de tres a seis meses». Además, en caso de que el falso testimonio se diera en contra del reo en causa criminal por delito, las penas serán de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses.

«Si a consecuencia del testimonio hubiera recaído sentencia condenatoria, se impondrán las penas superiores en grado», incide. Y prosigue: «Cuando el testigo, perito o intérprete, sin faltar sustancialmente a la verdad, la alterare con reticencias, inexactitudes o silenciando hechos o datos relevantes que le fueran conocidos, será castigado con la pena de multa de seis a doce meses y, en su caso, de suspensión de empleo o cargo público, profesión u oficio, de seis meses a tres años». El propio juez debe advertir a los testigos de que podrían incurrir en este tipo de delito de falso testimonio a los testigos. Esa advertencia se realiza al inicio del interrogatorio.

Pedro Sánchez ante el juez

OKDIARIO ha publicado la primera imagen de Pedro Sánchez ante el juez Peinado en un despacho de la Moncloa que fue habilitado al efecto como sala de vistas. El vídeo de Pedro Sánchez ha estado custodiado durante semanas en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, que dirige las pesquisas sobre Begoña Gómez.

El juez alertó a las partes personadas en el procedimiento de que no quería que hubiera filtraciones, por lo que no ha sido hasta ahora cuando ha entregado esta grabación. El vídeo se ha repartido a las partes este lunes, 23 de septiembre, a las 12:00 horas, con marca de agua para evitar su difusión en los medios de comunicación. Además, no se ha entregado con el resto de testificales en vídeo que ya fueron aportadas a la causa.