El Parlamento Europeo no devolverá la inmunidad parlamentaria a Carles Puigdemont. Su defensa, ejercida por el abogado Gonzalo Boye, lo ha solicitado hasta en dos ocasiones. Pero la cámara, según fuentes parlamentarias, se remite al acuerdo del pleno que decidió conceder por una amplia mayoría el suplicatorio que le dejaba sin aforo. Sin embargo, pese al rechazo de la Eurocámara, la decisión final la tendrá que tomar el Tribunal de Garantías de la Unión Europea (TGUE), con sede en Luxemburgo, que podría demorar aún varias semanas su fallo.

Los servicios jurídicos del Parlamento Europeo tienen de plazo hasta el 15 de octubre para presentar sus alegaciones a la petición que realizó el eurodiputado al Tribunal de Garantías de la Unión Europea. Y no apurarán los plazos. Según esas fuentes, ya lo tienen prácticamente todo listo para enviar en las próximas horas su postura. Y esa no es otra que la de que Carles Puigdemont ya no tiene inmunidad, tal como sostiene el juez Pablo Llarena. Con toda la documentación el TGUE analizará si le debe ser devuelto de forma cautelar el aforo para evitar que vuelva a ser arrestado. En verano, cuando lo solicitó tras la aprobación del suplicatorio en el pleno, se lo denegó al considerar de que no había riesgo de detención. Ahora todo puede cambiar después de lo ocurrido en Cerdeña.

Esta decisión del Parlamento Europeo no afecta únicamente al ex presidente catalán, también a los ex consejeros Toni Comín y Clara Ponsatí, que se mueven libremente por Europa. De hecho la semana pasada acompañaron a su líder a Italia, con escala en Roma, y pese a ser identificados las autoridades italianas se negaron a detenerles.

Como a Puigdemont también a ellos les fue concedido el suplicatorio para que la Justicia belga pudiera estudiar la petición de extradición que cursó Llarena para sentarles ante la sala de lo penal del Tribunal Supremo. De fallar también que no gozan ya de aforo parlamentario, sus movimientos también se podrían ver mermados.

La cuestión de la inmunidad, ya que hay diferentes opiniones al respecto, es la que hizo que los jueces belgas e italianos suspendieran los casos abiertos contra el ex presidente catalán. Actualmente hay dos euroordenes vigentes en dos países distintos, algo que habrá que resolver si los tribunales europeos dan luz verde a que se siga con el procedimiento. La duda está en qué país la ejecuta. En el caso de la magistrada de Sassari (Cerdeña), dejó abierta la posibilidad de estudiar la petición de entrega a España siempre y cuando desde Europa se manifestase que sí podía ser detenido y a la espera de las cuestiones prejudiciales planteadas por Llarena.

El magistrado que instruye la causa contra el golpe separatista tiene claro que Puigdemont y sus secuaces deben ser detenidos y extraditados a España mientras que la Abogacía del Estado, que depende del Gobierno de Pedro Sánchez, defiende lo contrario. De momento para el juez, pese a la decisión que tiene que tomar el Tribunal de Garantías de la Unión Europea sobre el aforo o no del líder separatista, la euroorden sigue activa. Y, en consecuencia, allí donde viaje el ex presidente catalán, Puigdemont debe ser detenido. Eso es lo que ocurrió en Italia hace tres semanas, pero no pasó lo mismo en Francia en las ocasiones que ha viajado a Estrasburgo o a la zona fronteriza con España. La Abogacía del Estado, por su parte, dejó claro en un escrito que no se iba a solicitar su detención una vez concedido el suplicatorio.