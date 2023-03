«¡Qué pesadas sois!». Esta fue la primera reacción que tuvo Ángela Rodríguez Pam, la secretaria de Estado de Igualdad, contra las jóvenes que retrataron a Irene Montero en el acto que organizó este miércoles, 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Como se aprecia en el vídeo que acompaña a estas líneas, a la número 2 de Montero le indignó que un grupo de mujeres alzara la voz contra la Ley Trans y se enfrentara a la titular de Igualdad en un acto que estaban emitiendo en directo. «¡Qué pesadas sois, de verdad. No os veo, estáis borradas. No os veo, estáis borradas!», gritó desde el escenario.

Esa fue su reacción cuando tres jóvenes interrumpieron a Irene Montero para clamar contra la Ley Trans y para pedirle que explicara «qué es una mujer». Algo a lo que la ministra optó por no responder, yéndose por las ramas: «Lo importante es que sepamos que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, tenemos más riesgo de sufrir violencia y pobreza». Tras esto, las jóvenes insistieron: «No ha respondido a la pregunta, ¿cómo vais a luchar por los derechos de las mujeres si no podéis definir lo que es una mujer?»

Entonces, Irene Montero criticó que se considere que «no hay mujeres que tengan pene, es decir, que las mujeres trans no son mujeres». «Esto es un espacio seguro, donde no se dice que las mujeres trans no son mujeres,» señaló. Y una de las jóvenes le volvió a reprochar que no respondiera a sus preguntas. «Hemos nacido con una realidad biológica que vosotras negáis», sentenció, antes de pedirle a la ministra de Igualdad que se abriera a «debatir» con las asociaciones feministas críticas con su ley.

Los hechos tuvieron lugar este miércoles, 8 de marzo, en un acto que organizó la cartera de Igualdad con motivo del Día Internacional de la Mujer bajo el lema Ahora que ya nos veis, este 8M hablemos. Unas jornadas que también contaron con la presencia de Ángela Rodríguez Pam y de Carlota Corredera, que ejerció de presentadora.

Precisamente, la jornada del 8M de este año estuvo marcada por la división que ha generado la Ley Trans impulsada por el Ministerio de Igualdad. Miles de feministas clamaron contra Montero en las manifestaciones que se celebraron en España pidiendo su «dimisión». De hecho, por ejemplo, en declaraciones a OKDIARIO un grupo de manifestantes reconoció sentirse «traicionadas» por la ministra de Podemos.