«Sánchez no es un vecino ejemplar ni querido y no sé dónde se esconderá pero a Pozuelo no podrá volver». Lo afirma Paloma Tejero, alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, localidad de Madrid donde vivían el presidente del Gobierno y Begoña Gómez antes de mudarse a La Moncloa.

Ambos ocupaban un piso comprado por el suegro de Sánchez con el dinero ganado en sus prostíbulos. En una entrevista a OKDIARIO, la alcaldesa de Pozuelo no descarta, entre bromas y veras, vistas las investigaciones de corrupción, que Sánchez vaya de Moncloa a Soto del Real: «Quién sabe, decidirá la justicia, pero se le está poniendo un panorama muy oscuro».

Paloma Tejero dice que fue «magistral» la intervención de Feijóo en el Congreso preguntando a Sánchez «¿de qué prostíbulos había vivido y se había beneficiado a título lucrativo?». La alcaldesa de Pozuelo de Alarcón cree que expresó el sentir de sus vecinos y de los madrileños, “hartos de la hipocresía de la izquierda”.

Paloma Tejero acude a OKDIARIO a hablar de los 400 menas que Sánchez quiere enviar de Canarias a Pozuelo, pero la actualidad manda y la intervención de Feijóo en el Congreso ha roto el tabú de hablar de los prostíbulos de la familia de Begoña Gómez.

PREGUNTA.- ¿Qué le pareció la intervención de Feijóo?

RESPUESTA.- Fue una intervención magistral. Puso las cosas en su sitio. Ya está bien del doble rasero y la hipocresía de la izquierda. Todo lo que hace el PP es condenable y todo lo que hacen ellos es común y cotidiano. Feijóo tuvo una intervención magistral, que es el reflejo de lo que piensa la sociedad madrileña y la grandísima mayoría de nuestros vecinos de Pozuelo de Alarcón, preocupados por la deriva totalitaria de este gobierno y por lo que están intentando convertir a España.

«A los socialistas y comunistas les gusta venir a vivir a los municipios gobernados por el PP», asegura Paloma Tejero

P.- Le dijo Feijóo a Sánchez. «Usted ha vivido de la prostitución [en referencia al piso de Pozuelo] y ahora quiere ilegalizar su biografía».

R.- Sí. Es muy curioso. A los grandes dirigentes socialistas y comunistas no les gusta ir a vivir a los municipios gobernados por ellos. Les gusta venir a vivir a los municipios gobernados por el PP porque viven más tranquilos, son ciudades más seguras, crían con más facilidad a sus hijos… Y la muestra es nuestro ilustre presidente del Gobierno que también es vecino de Pozuelo de Alarcón

P.- ¿Y si vuelve cuando deje La Moncloa?

R.- Bueno, ya veremos a dónde vuelve porque se le está poniendo el panorama un poco oscuro al presidente del Gobierno. No sabemos si volverá a su residencia o algún otro sitio, de su mujer, de su hermano…

P.- ¿O va a Soto del Real?

R.- Pues igual, quién sabe. Todo está en manos de la justicia, pero con el color con el que está poniéndose esto… que parece que vivimos en una serie de Netflix constante. Cada día nos levantamos con un episodio nuevo. Pues a saber si vuelve a casa o a otro sitio.

P.- ¿Cómo les recibirá Pozuelo si vuelve? No tenía muy buena fama entre el vecindario…

R.- No creo que le reciban con los brazos abiertos. Cuando iba a votar no era así [era abucheado]. No es un vecino ejemplar y tampoco creo que vaya a pasar a la historia por ser un presidente del gobierno recordado por sus grandes hazañas. Ni por una sola. Va a pasar a la historia haciendo bueno a Zapatero, que ya es complicado. Va a ser todavía peor recordado que Zapatero si cabe. No sé dónde se va a tener que ir a esconder [después de Moncloa], pero a Pozuelo no va a poder volver.