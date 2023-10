La alcaldesa de Pozuelo pide refuerzos policiales al Gobierno tras recibir 152 inmigrantes sin aviso

La alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Paloma Tejero (Partido Popular), ha escrito una carta al delegado del Gobierno en Madrid reclamando ayuda en materia de seguridad ante la sorpresiva llegada de 152 inmigrantes procedentes de Canarias al Centro de Acogida de Refugiados (CAR) abierto para ucranianos que huyen de la guerra. Tal como ha podido saber OKDIARIO, los vecinos han llamado alertados al Ayuntamiento por decenas de personas africanas deambulando por la zona y ha sido así como, tras acudir al lugar la Policía Municipal, el Consistorio se ha enterado de la llegada de este grupo.

En la misiva, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, Tejero expone su «gran preocupación» a Francisco Martín, el hombre fuerte de Pedro Sánchez para la Comunidad de Madrid. «Me pongo en contacto con usted para hacerle llegar mi gran preocupación ante la llegada a nuestro municipio de 152 migrantes procedentes de las Islas Canarias, de la cual no hemos sido informados por el Gobierno de la Nación», subraya la primer edil de Pozuelo.

Expone que «de hecho, han sido los vecinos de urbanizaciones cercanas al Centro de Acogida de Refugiados (CAR) emplazado en Pozuelo, los que se han puesto en contacto con este Ayuntamiento y su Policía Municipal alarmados al observar que en las últimas semanas se puede ver a estas personas deambular frecuentemente por las calles de nuestra ciudad».

Tras las «insistentes llamadas» de los residentes de Pozuelo al ver los inmigrantes, «los agentes locales se desplazaron al centro, donde el personal de la ONG ACCEM que lo gestiona les confirmó que estas personas fueron trasladadas por el Ministerio del Interior en la noche del viernes 18 de octubre desde el Centro de Refugiados de la Isla del Hierro hasta este recurso emplazado en Pozuelo de Alarcón». Estos traslados, dice la alcaldesa, ha sido por la puerta de atrás: «Insisto, no hemos recibido comunicación oficial alguna por parte del organismo competente».

«Ante lo expuesto, le solicitó formalmente toda la información referente a este traslado así como la situación de estas personas y un refuerzo de la seguridad en la zona. Todo ello de cara a una lógica y deseable coordinación entre administraciones, aún más cuando se trata de un tema tan sensible como sin duda es este», zanja la carta que desvela OKDIARIO para avisar de que queda «a la espera de noticias».

Ayuso critica la «nocturnidad»

Precisamente la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado en el foro OKLÍDERES este jueves el envío «con nocturnidad» por parte del Gobierno de España de inmigrantes a la Península, y en concreto a Madrid, para «quitárselos de encima». La jefa del Ejecutivo regional cifra en «más de mil» las llegadas a la región desde las Islas Canarias sin que el Gobierno regional haya recibido información al respecto por parte del Ejecutivo central.

Lamenta que se entera «por la prensa», y en particular por esta cabecera, de estas operaciones y se ha preguntado «qué va a pasar» con estos inmigrantes cuando lleguen a los terrenos en los que se les ha ubicado. Además de los 156 inmigrantes de Pozuelo, Ayuso avisa de que en la capital hay «una primera tanda de más de 90 que dicen que van a estar en distintos hostales», «después van a Alcalá entre 100 y 600» y ya están escuchando que «por miles en la ciudad de Madrid».

«En un momento están allí, pero no los van a recluir, evidentemente, no puedes. Luego no sé si irán por las calles, si deambularán, no sabemos qué van a hacer con ellos», ha trasladado para preguntar qué puede salir mal cuando quien ostenta «la Presidencia de turno de la Unión Europea en lugar de estar protegiendo las fronteras» está «a todo lo contrario».