‘El País’ recurre a Tezanos para poner en duda la imagen de Feijóo pese a que las encuestas lo dan como el mejor valorado

El País publica este domingo un reportaje titulado «La marca Feijóo no despega», en el que sostiene que el líder del PP gana en las urnas y encadena victorias autonómicas pero no consigue que su liderazgo personal arranque. El soporte casi único del relato es nada menos que el CIS —cuestionado de forma reiterada por sus desviaciones a favor del PSOE— que dirige José Félix Tezanos. Dos encuestas que no dependen de Moncloa —GAD3 y el barómetro de Invymark para laSexta— desmontan esa fotografía punto por punto.

El diario de PRISA dice que Alberto Núñez Feijóo lidera las encuestas y suma triunfos en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, pero los indicadores de liderazgo personal lo colocarían por detrás de Pedro Sánchez e incluso de sus propios barones territoriales.

Para sostener que la imagen de Feijóo no es atractiva el periódico sanchista se apoya en tres datos del CIS: que el PP se quedaría en el 29,7% (media CIS-40dB), por debajo del 33% de las generales y de sus recientes autonómicas; que Feijóo obtiene un 3,79 de valoración, por detrás de Sánchez (4,21) y de Yolanda Díaz (4,05); y que sólo un 13,4% lo prefiere como presidente, frente al 25% de Sánchez. A ello suma que sería el líder peor valorado por sus propios votantes (6,3) y que «menos de la mitad» del electorado del PP lo cita como su preferido para la Moncloa.

«Feijóo es, entre los principales líderes, el que recibe la nota más baja de los electores de su propio partido, un dato en el que el CIS coincide con otras casas como Ipsos y que denota “falta de entusiasmo” entre sus bases, expone Daniela S. Valencia, experta en campañas y estrategia política. La nota del presidente del PP también es inferior a la de sus barones», argumenta el diario de Oughourlian. .

Hasta laSexta desmiente a ‘El País’

El problema para ese relato es que los sondeos ajenos al Gobierno lo contradicen. El barómetro de Invymark para laSexta, publicado el pasado 31 de mayo a partir de 1.200 entrevistas, otorga al PP un 33,1% —exactamente su resultado del 23-J— frente a un PSOE que se desploma hasta el 27,8%, casi cuatro puntos menos que en las urnas. La ventaja popular sobre los socialistas se dispara así de los 1,4 puntos de las elecciones a los 5,3 de la encuesta.

Y, sobre todo, en la pregunta directa por quién prefieren los españoles para presidir el Gobierno, Feijóo gana a Sánchez por 54,8% frente a 44,4%: más de diez puntos de diferencia. Un 55,7% de los encuestados cree, además, que será el líder del PP quien acabe en La Moncloa. En valoración de dirigentes, ese mismo sondeo sitúa a Feijóo en cabeza con un 4,18, por delante de Sánchez (3,63), Abascal (3,21) y Rufián (2,80).

La aparente contradicción con el 13,4% del CIS tiene una explicación sencilla y conocida: Tezanos pregunta de forma abierta, dispersando las menciones entre una decena de nombres; cuando se plantea el duelo directo Feijóo-Sánchez, como hace laSexta, el líder del PP gana con claridad.

GAD3: el mejor valorado y 64% de apoyo

La última encuesta de GAD3 apunta en la misma dirección. Coloca a Feijóo como el dirigente mejor valorado por el conjunto de los españoles, con un 3,9, por delante de Yolanda Díaz y Pedro Sánchez (ambos en 3,4) y muy por encima de Santiago Abascal (2,8). Frente al titular de El País de que «menos de la mitad» de los votantes del PP respaldan a su líder, GAD3 eleva ese apoyo al 64% entre el electorado popular.

Y mientras el CIS rebaja la nota de Feijóo entre los suyos hasta dejarla por debajo de la de Sánchez en su propio partido, GAD3 la sitúa en el 6,5, por encima del 6,0 que cosecha Sánchez entre los votantes del PSOE.

El PP en su techo, no por debajo

Hay un punto en el que coinciden todos los sondeos, incluidos los que cita El País: Vox es el partido que más crece. Invymark lo dispara hasta el 17,6%, 5,2 puntos por encima del 23-J. Pero ese dato no avala la tesis del «hundimiento» de Feijóo, sino la del desgaste acelerado del sanchismo, que beneficia al conjunto del bloque de la derecha y que se produce precisamente en una semana marcada por los casos judiciales que cercan al PSOE y al entorno del Gobierno.