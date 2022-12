Page rechaza una propuesta del PP contra las cesiones a los golpistas pese a sus críticas a Sánchez

El PSOE de Castilla-La Mancha ha votado este miércoles en contra de una propuesta de resolución del Partido Popular en la que se rechaza la supresión del delito de sedición y la reforma de la malversación por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, además del asalto exprés al Tribunal Constitucional. Page se ha manifestado en varias ocasiones crítico con Sánchez por sus cesiones al separatismo, aunque en las votaciones ha evitado expresar esas discrepancias.

En la propuesta de resolución, los populares instan a las Cortes de Castilla-La Mancha a manifestar «su más absoluto rechazo a las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno de España relacionadas con la modificación de los delitos de sedición y malversación y la alteración del sistema de a la renovación del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional».

«Dichas actuaciones pretenden por una parte, beneficiar a los partidos separatistas y a los que se muestran en contra del marco Constitucional a cambio de su apoyo parlamentario y pactando con los condenados el alcance y límite de sus propias condenas; y por otra, acabar con la neutralidad que debe presidir el proceder del Tribunal Constitucional», subrayan.

Además, el texto muestra el «más decidido empeño en la defensa de nuestras instituciones, de modo muy particular y en este momento, del Tribunal Constitucional». «Y, en consecuencia, rechazan con rotundidad las acusaciones de parcialidad y las intimidaciones proferidas por altos cargos del PSOE y destacados miembros del Gobierno de España contra el Tribunal Constitucional y cualquiera de sus miembros integrantes».

En la iniciativa, el PP reclama que se solicite al Ejecutivo la retirada del fin de la sedición y la malversación. Además, se insta al Gobierno de Castilla-La Mancha «a llevar a cabo cuantas medidas judiciales o políticas sean pertinentes para evitar cualquier consulta o referéndum que, de manera unilateral, plantee la independencia de una parte de España».

Críticas

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha mostrado especialmente crítico con los últimos pasos de Pedro Sánchez para contentar al independentismo.

Hace unos días, mostró su desacuerdo con el pacto entre el Gobierno y ERC para rebajar las penas por el delito de malversación, subrayando que “no es tolerable pactar con delincuentes su propia condena”.

«Es un momento duro que me duele como español y como militante, aunque no sea una decisión orgánica», señaló. Page se comprometió a presentar una iniciativa legislativa que “impida consultas que no afecten al conjunto de los españoles”.