El presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, no da puntada sin hilo. Pese a afirmar este jueves en Toledo que «estamos unidos», en el acto que ha compartido con Pedro Sánchez , le ha exigido al presidente del Gobierno que tenga mano dura contra los okupas admitiendo las distintas propuestas que el gobierno regional ha remitido a Moncloa para incorporar en la nueva Ley de Vivienda. Algo que, sin duda alguna, provocará tensión con sus socios de Podemos. Pero Page, seguramente el barón mas crítico con el acuerdo de coalición, aprovecha toda ocasión que puede para cargar contra Podemos. Porque reivindica que su partido gobierne «lejos de populismos».

El presidente castellanomanchego, que ha esperado al final de su intervención para lanzar su mensaje discordante, le ha deseado a Sánchez que «esto no te traiga muchos dolores de cabeza» con los socios. Pero le advierte que «con esto no se puede hacer demagogia ni populismo». Considera que es imprescindible que «exista una legislación más clara que permita a los alcaldes dar respuesta a la okupación ilegal». Algunos ediles, dijo Page, «se lo están tomando muy a pecho» llegando a sufrir amenazas. El también líder del PSOE en Castilla La Mancha advierte que respecto a esta cuestión, muy presente en su territorio, «no se puede restar impasible, como si no pasara nada».

Emiliano García Page, que afirma llevar meses trabajando esta cuestión con los ministros Isabel Rodríguez -presente en el acto este jueves- y Félix Bolaños para incorporar sus peticiones en la nueva Ley de Vivienda -una de las que más están tensionando la coalición- ha advertido al presidente que «ojalá que nos hagan caso porque, si no nos hacen caso, al menos nos van a escuchar mas. Lo digo con mucha franqueza».

Hace más de un año que las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron la Proposición de Ley para elevar al Gobierno de España, de acuerdo con el artículo 87.2 de la Constitución Española, un Proyecto de Ley de Medidas integrales para la protección del Patrimonio inmobiliario, la seguridad ciudadana y la convivencia vecinal y contra la ocupación ilegal de viviendas. Pero desde entonces el gobierno que preside Page espera una respuesta firme a sus reivindicaciones aunque «se han producido avances discretos» en el trabajo con los ministros.

Ya entonces, Emiliano García Page, reprochó al Ejecutivo de Sánchez que «no hemos tenido una contestación y en próximos meses tenemos que tenerla. No lo voy a dejar, los ciudadanos tienen derecho a vivir en sus viviendas. No se puede hacer demagogia con la okupación ilegal».