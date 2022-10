El padre de una víctima del Alvia agrede al ex alto cargo de Adif acusado por el accidente

El padre de una víctima del accidente del Alvia ha agredido al ex alto cargo de Adif Andrés Cortabitarte, que es junto al maquinista uno de los acusados en el juicio que ha dado comienzo este miércoles.

Ha sido tras abandonar el edificio judicial por la puerta habilitada para ello cuando Cortabitarte ha recibido el golpe. A primera hora de la mañana, el ex director de seguridad de Adif había optado por entrar por otro acceso para evitar a los familiares de las víctimas concentrados a la entrada del edificio.

Tras recibir el golpe por parte del padre de una de las víctimas mortales del accidente, ocurrido el 24 de julio de 2013 en el barrio compostelano de Angrois, Cortabitarte parecía sufrir un desvanecimiento y los policías nacionales que lo custodiaban lo han apoyado contra un furgón para comprobar su estado.

Posteriormente, el ex responsable de Seguridad de Adif ha subido al vehículo para abandonar la Ciudad de la Cultura -donde se desarrolla el juicio- mientras los agentes tomaban declaración al hombre que le había propinado el golpe.

«No voy a hablar nunca»

Cortabitarte, a pesar de las insistentes preguntas de los periodistas a la salida del edificio -antes de la agresión-, ha advertido de que no iba a pronunciarse sobre el juicio con una única, pero contundente declaración que ha ofrecido: «En 10 años (no) he hablado y no voy a hablar nunca».

Fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) explican que la indicación era que sólo había un acceso a la sala de vistas, la puerta principal por la que ha llegado y salido el maquinista. Dado este incidente, la Policía Nacional tendrá que evaluar si hay que tomar medidas y está justificado habilitar otro acceso, que en cualquier caso ya utilizó el ex alto cargo de Adif a su llegada al edificio judicial.

El arranque de la sesión de hoy ha estado marcado por las protestas de muchos de los letrados ante las decisiones de la juez María Elena Fernández Currás respecto a determinadas cuestiones procesales, como la emisión en directo del juicio, el orden de las testificales o la disposición y presencia de los abogados en la sala de vistas.

Desde la Abogacía del Estado solicitaron, por ejemplo, la presencia de más de un letrado. «Yo también querría tener un juez de apoyo o dos», les ha respondido la magistrada, que no ha admitido debate en esta cuestión.

Otro de los escollos del juicio ha sido la retransmisión en directo de la acción penal. Varios abogados que representan a las víctimas han protestado porque podría «afectar o condicionar las declaraciones de los peritos y de los testigos».

Respuesta de la magistrada: «Ya declararon casi todos en instrucción, ya se sabe qué van a decir. No se vulnera el derecho de ninguna de las partes ni tampoco el de las víctimas».